'El hormiguero': Pablo Motos se la juega para salvar a un especialista de un accidentado experimento

La noche del lunes 25 de noviembre, Pablo Motos recibió en 'El hormiguero' a Chino Darín y Ricardo Darín, con motivo del estreno de la película "La odisea de los giles". Como es habitual, el formato de Antena 3 quiso deslumbrar a sus invitados con sus secciones, entre ellas la de ciencia de Marron. Sin embargo, en esta ocasión las cosas no salieron como estaban planeadas, provocando un gran susto en plató.

Pablo Motos se acerca al especialista para apartar las llamas durante un accidentado experimento en 'El hormiguero'

El equipo del programa había preparado un experimento en el que usaron metano líquido con el fin de crear una capa de fuego sobre una cuba de agua. En su interior, se introdujo Keller, un colaborador, que tendría que respirar a través de un tubo que salía al exterior. Sin embargo, en cuanto las llamas prendieron sobre la superficie del agua, el especialista se vio obligado a salir a la superficie a pesar de las llamas, algo que desató gritos de pánico entre el público. Ante el asombro de sus dos invitados, Motos, lejos de mantenerse al margen y carente de protección, al contrario que su compañero Marron y el equipo encargado de la seguridad, no dudó en acercarse a la cuba para echar una mano al colaborador.

La instintiva reacción del presentador fue apartar las llamas con las manos, antes de que el resto del equipo comenzara a usar los extintores en apenas unos segundos, apagando las llamas definitivamente. "¿Todo bien?", quiso saber Motos, preocupado por el estado del especialista, que aseguró encontrarse bien a pesar del impacto del momento, provocado por el hecho de que el calor habría afectado al tubo que usaba para respirar y le habría impedido coger aire a través de él. En cuanto a la acción del presentador, le llevó quemarse ligeramente, dado el olor que observaron los invitados. "Podré sobrevivir", aseguró Motos, algo nervioso. "Hoy de momento no vamos a hacer este experimento", añadió el valenciano, momento en el que Chino alabó el hecho de que se hubiera acercado a ayudar sin pensarlo. "La emoción no ha hecho más que empezar", bromeó Pablo, algo más tranquilo.

Pablo Motos se la juega en directo para salvar a uno de sus colaboradores... #DarínEH pic.twitter.com/Nn2OrQVeZJ — @dravensito (@hportales) 25 de noviembre de 2019

Sano y salvo

Para tranquilizar a la audiencia, Pablo Motos, Marron y Keller protagonizaron un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del programa en el que aseguraban estar bien a pesar del susto. "Estamos después del accidentado programa de hoy con Keller, que está sano y salvo, no ha pasado nada. Un sustito", aseguró el presentador, mientras el aludido recalcaba que estaba "todo perfecto". Para quitar hierro al asunto, Motos prendió fuego a un papel que acabó arrojando a un lavabo, entre risas. "Hasta que no acabe sin cejas no va a parar", bromeó Marron.