'El Hormiguero': la divertida 'pelea' entre Carmina Barrios y Nuria Roca sobre los ronquidos

La actriz Josefina del Carmen Barrios Huertas, más conocida como Carmina Barrios, visitó el pasado jueves 4 de febrero el plató de 'El hormiguero' para promocionar la nueva temporada de Road Trip, el programa de Nuria Roca y Soy Una Pringada . Pero, en mitad de la entrevista, Nuria Roca hizo una afirmación que la pilló por sorpresa: "Roncas como un jabalí".

Nuria Roca y Carmina Barrios en 'El Hormiguero'

"Pero serás hija de puta", le respondió entre risas Carmina a Nuria. La madre de los hermanos León le preguntó que si ella roncaba, a lo que la maestra de ceremonias sustituta del programa le respondió que no lo hacía. Entonces, ambas entraron en debate sobre los diferentes tipos de ronquidos que existen, llegando a la conclusión por parte de Nuria de que Carmina "respira fuerte". No obstante, Carmina afirmó que una vez dormida no sabía lo que ocurría, y que por ese motivo no la podía rebatir.

Aprovechando la ocasión, Carmina relató que junto a su marido, Antonio León, tienen "un compás de ronquidos que es normal que no entren a robar". Al ver su cara, Nuria Roca le preguntó que cómo era su relación con su marido después de 50 años de casados. "Antonio tiene su categoría, tiene su cosita que a mí me atrae", le responde emocionada, aunque deja claro que Antonio es todo un "canalla".

Las relaciones amorosas de la actualidad

Tras relatar su historia de amor, Nuria Roca le pregunta a Carmina sobre lo que falla en la juventud para que no consigan tener una relación tan longeva como la suya con Antonio. "Porque hoy en día no aguantan ni la meada de un gato", criticó Carmina. Además, lanzó un mensaje a la audiencia de que hay ciertas cosas que no se tienen que tener en cuenta y aboga por la "comprensión" como máxima de la relación.