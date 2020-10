El Langui explota contra TVE por el horario de su programa: "Nos lo piden para visibilizar y lo invisibilizan"

El pasado viernes 23 de octubre, La 1 emitió una entrega de 'Donde viajan dos', el programa presentado por El Langui y Jesús Vidal, que tenía a Rafa Nadal y a su mujer Xisca Perelló como protagonistas. El tenista tiene una escuela en Mallorca, pero, además, también una fundación con la que realizan proyectos solidarios para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Xisca Perelló habla con Jesús Vidal y El Langui en 'Donde viajan dos'

El problema para El Langui fue la hora de emisión, puesto que 'Donde viajan dos' se programa a las 00h10 de la noche del viernes, después de la película que emite la pública en prime time. El presentador del espacio estalló contra la cadena por el horario, asegurando que no se están portando correctamente con el programa: "Me parece injusto el tratamiento que TVE da al programa. Lo puedes poner como titular, porque cometen un gran error. Nos piden un programa blanco, familiar, de valores, para visiblilizar las capacidades diferentes, y lo invisibilizan poniéndolo a unas horas nada adecuadas", comentaba a ABC.

El actor no comprende que Televisión Española abogue por unos valores cuando luego los relega a una franja con escasa visibilidad: "Te piden ciertos ingredientes para que lo vean familias con sus hijos, como de hecho hacen, para que conozcan capacidades diferentes de personajes conocidos y anónimos, y lo programan después de una película de sexo, drogas y acción". Tras estas duras críticas, no tiene ningún reparo en afirmar que todo "es pura fachada".

No es una cuestión de números

Aunque durante la entrevista al citado medio se plantea si podría estar tirándose piedras contra su propio tejado, El Langui tiene claro que el problema de Televisión Española no se basa en las audiencias ni en llegar a una cuota de share mínima por la publicidad: "TVE no vive de las audiencias, no se alimenta de la publicidad. Es un quiero y no puedo, para vender luego que trabajan para la inclusión. Puede ser incómodo ver a dos personas con discapacidad explicando cosas. Es la única duda que se me presenta".