"El Soro" habla del día de la muerte de Paquirri: "No estaba centrado, llevaba días sin hablar con Isabel"

La noche del viernes 20 de noviembre, Telecinco emitió la segunda entrega del especial 'Cantora: la herencia envenenada', en la que el programa contó con la presencia no solo de Teresa Rivera, hermana de Paquirri, sino también de Vicente "El Soro", novillero del difunto torero que lo acompañó en sus faenas a lo largo de varios años. Un hombre con una estrecha relación con Rivera, que llegó incluso a vivir en Cantora durante un año, y que vivió de cerca la relación del torero con Isabel Pantoja.

Vicente "El Soro", emocionado al hablar de Paquirri en 'Cantora: la herencia envenenada 2'

Quien es el único superviviente del cartel de Pozoblanco, lugar donde Paquirri recibió las cornadas que acabaron con su vida, visitaba por primera vez un plató, en el que aseguró que "se me ofrecieron muchas cosas para que hablara", pero no lo había hecho "por respeto a la familia Rivera". Una decisión que cambió cuando Kiko Rivera y el conflicto con su madre acabó arrojando más luz sobre la tonadillera y su pasado con el torero, a quien Vicente consideraba "un dios en la tierra", "un hermano". "Se casó muy enamorado, pero con el tiempo vi que se iba enfriando", declaró "El Soro", sobre la relación de Paquirri con Pantoja, tras lo cual señaló que el torero "hablaba poco, pero lo decía todo con la mirada".

El exnovillero relató como, después de una aparente discusión entre Paquirri e Isabel, el torero salió de Cantora y ambos se dirigieron a Sevilla, en un trayecto en el que Vicente recordó que "lo pasé fatal". "Llevaba el cinturón porque estaba acojonado. Sabía que él no estaba bien", declaró "El Soro", quien sufrió un accidente junto al torero, quien bajó del coche, "se sentó al lado de la carretera y se rompió". "Dijo que la cosa era complicada, que su vida era un desastre porque no le iban bien las cosas", explicó el invitado, quien aseguró que Isabel siempre fue amable con él, aunque "en el momento en el que se enfría la cosa, no vuelvo a verla más. No me coge el teléfono". "Le tenía mucho aprecio, pero nunca ha tenido un detalle", lamentó "El Soro".

"Al principio lo veía muy feliz, pero luego no", recordó el invitado, al hablar de la actitud de Paquirri durante su relación con Pantoja, tras lo cual recordó el último día de vida del torero en Pozoblanco. "Antes de la corrida, el maestro estuvo jugando a las cartas, y eso no era común en él", explicó "El Soro", que confesó que, por entonces, el torero "llevaba dos o tres días sin hablar con Isabel". Unas palabras que apuntan a la posibilidad de que Paquirri hubiera considerado, antes de su muerte, la idea de divorciarse de la tonadillera, tal y como había afirmado Teresa Rivera momentos antes de la intervención de Vicente.