Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre Isabel Pantoja: "Se cree más apasionante de lo que en realidad es"

No hay día en el que no se hable en cualquier programa de Telecinco del conflicto existente entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La guerra desatada entre madre e hijo por la herencia de Paquirri se encuentra de total actualidad y muchos de los rostros comienzan a posicionarse entre un lado y otro. Jorge Javier Vázquez, quien ha tenido una relación complicada con Isabel Pantoja desde que se conocen, se ha pronunciado sobre el afán de la tonadillera hacia sí misma.

Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre Isabel Pantoja en 'Sálvame'

El presentador ha reflexionado sobre la imagen de la cantante a raíz de la emisión de 'Cantora: La herencia envenenada', asegurando que es incapaz de dejar de lado el personaje que se ha creado. "Ha dejado de ser Isabel Pantoja para convertirse en un personaje que probablemente poco tiene que ver con ella, que es el público que la ha creado, lo del misterio, cómo será, cómo no será, qué hace...", afirmaba Vázquez, asegurando que su fama le ha distorsionado la realidad, algo en lo que coincidía Kiko Rivera en las entrevistas que ha ofrecido.

"Ella cree que es más apasionante de lo que en realidad es y como cree que en realidad es tan apasionante, está enganchada a ese Isabel Pantoja y no desciende a la tranquilidad de relacionarse con normalidad con una persona", explicaba el conductor. "Todo en ella pasa por el tamiz de lo que significa ser la Pantoja, que cuando te habla parece que te cuente lo que te cuente se hunde el mundo, que todo le pasa a ella...". Según las palabras del catalán, la jurado de 'Idol Kids' habría abrazado a tal punto su personaje que este habría llegado a suplantarla. "Está inmersa en esa tragicomedia que se ha creado y de la que es imposible bajarse. Su gran problema es que cree que es mucho más de lo que en realidad es", puntualizaba.

Isa Pantoja expresa su opinión desde 'La casa fuerte'

Isa Pantoja está conociendo con cuentagotas lo que ocurre entre su madre y su hermano durante su participación en 'La casa fuerte'. Ella se niega a entrometerse en la relación, algo que no ha terminado de agradar a María Patiño. "No entiendo que no apoye a Kiko, sobre todo porque ella ha vivido situaciones emocionales igual que Kiko", defendía la colaboradora, en relación al conflicto que hubo en su momento entre las dos Pantoja. "Si esta niña se entera de que su madre ha engañado económicamente a su hermano, no le queda más narices que dar un paso adelante".