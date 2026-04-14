Por Adrián López Carcelén | |

Ten tiene nuevo programa para sus tardes. 'El sótano club' se estrenó el lunes 13 de abril con una Alba Carrillo que debutó como presentadora en el canal temático. La espontaneidad e imprevisibilidad es una de las grandes bazas del formato, tal y como se evidenció al comienzo. "Bueno, nos han pillado porque estamos empezando. La novatada, no pasa nada", dijo la presentadora cuando las cámaras pillaron a una miembro del equipo en el set.

"Yo creo que hay que acabar con la televisión tal y como la conocemos. Que se vea el micro, que haya racord... Somos bien erráticas todas", dijo Samantha Hudson, una de las colaboradoras de la primera entrega del programa. "Lo primero que quiero decir a Ten es gracias por confiar en nosotros, por confiar en mí y a esta productora maravillosa que ha apostado por este proyecto", continuó Alba Carrillo.

Así es el plató de 'El sótano club'

Invitados deluxe y primeras exclusivas

La primera entrega de 'El sótano club' contó con Shannis como invitada estelar. La influencer se unió al resto de colaboradores durante la tertulia en la que comentaron todo tipo de noticias y temas. La crónica social fue uno de los ejes vertebradores del primer programa al hablar sobre la polémica supuesta portada del libro no publicado de Bigote Arrocet.

Marta Riesco participó en 'El sótano club'

Viviana Rodríguez fueron algunas de las invitadas vía zoom que aparecieron en el primer programa. Las Mellis incluso tuvieron tiempo de anunciar una exclusiva:y participará en ' Supervivientes ' durante una semana. La última invitada del día fue Marta Riesco , a la que Alba Carrillo presentó como "".

"Estoy muy contenta. Hija, las vueltas que da la vida. Ahora la gente como que me quiere, están living", dijo la excolaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh'. Alba Carrillo se mostró contundente y respondió: "No, perdona. No vamos a entrar, pero muchas veces no se trata a la gente como merece. Llamémoslo redención". Su participación en el programa dio paso a una nueva exclusiva que cerró el programa: Jon Kortajarena habría sido padre.

Con todo ello, 'El sótano club' debe de seguir rodando para asegurar sus puntos fuertes y pulir los más débiles. Con un 0,9% de share y 69.000 televidentes, el programa queda lejos del 1,5% y los más de 130.000 espectadores que siguieron en directo el cierre de 'No somos nadie'. Aún así, las redes hablaron y una gran cantidad de mensajes positivos hicieron que el hashtag del programa se situase entre los más usados durante la tarde del lunes 13 de abril.