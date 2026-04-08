Así será 'El Sótano club', el nuevo programa de Alba Carrillo y Carlos Peguer para las tardes de Ten

Por Adrián López Carcelén |

Ten está de estreno. La cadena apuesta por un nuevo formato de entretenimiento para sus tardes con Alba Carrillo y Carlos Peguer como conductores. 'El Sótano club' se emitirá todas las tardes de lunes a viernes a las 15:45 horas y buscará ofrecer a sus espectadores 240 minutos de "puro entretenimiento".

'El Sótano club' repasará los grandes temas de actualidad con el humor como eje vertebrador e invitados especiales. El formato contará con colaboradores de entornos digitales que contarán con secciones propias. Además, la gente de la calle tendrá un protagonismo esencial para crear un espacio cercano con el que competir con el resto de ofertas.

Alba Carrillo y Carlos Peguer serán los nuevos presentadores estrella de Ten con 'El Sótano club'

El nuevo programa mezclará diversos contenidos: desde la moda, los salseos, alfombras rojas, estrenos y lanzamientos hasta entrevistas a los personajes más importantes de la actualidad. Todo ello en un mismo plató del que no se conocen todavía detalles, pero en el que sin duda se vivirán grandes momentazos televisivos.

El sucesor de la esencia 'Sálvame'

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Ahora, tras el final el pasado enero del programa de María Patiño y Carlota Corredera, 'El Sótano club' buscará hacerse un hueco en la complicada franja vespertina. El nuevo formato, producido por Dollhouse ('La Pija y la Quinqui', 'Cuerpos especiales' o 'Yu, no te pierdas nada'), supone una apuesta decisiva para un canal que tiene como principales reclamos formatos extranjeros como 'Caso cerrado' o 'Mujeres asesinas'.