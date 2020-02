La dura llamada de Rocío Flores a Antonio David por culpa de Lydia Lozano: "Estaba llorando"

Antonio David Flores y Olga Moreno visitaron el plató de 'Sábado deluxe' el 8 de febrero para hablar de su conflicto con Rocío Carrasco y la futura participación de su hija, Rocío Flores en 'Supervivientes 2020'. Actualmente la hija del exconcursante de 'GH VIP 7' ha explicado en varias ocasiones que no tiene trato ninguno con su madre, sin embargo, la colaboradora de 'Sálvame' Lydia Lozano confirmó que madre e hija habrían mantenido una conversación .

Lydia Lozano y Antonio David Flores en 'Sábado deluxe'

La tertuliana del programa no ha tenido una de sus mejores semanas, tras dar estos datos en 'Sálvame' sus propios compañeros han puesto en duda su información y por si fuera poco, la familia Flores lo ha desmentido. A pesar de todo, ella continúa manteniendo su versión e insiste que este posible acercamiento entre madre e hija se esté intentado tapar: "No quiere estropear ese acercamiento, aunque la conversación haya sido en un tono chungo. Si la hija se lo cuenta al padre, da pasitos atrás con su madre", explicó Lozano en 'Sábado deluxe'.

Durante su visita al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Antonio David Flores admitió estar muy disgustado con su compañera de trabajo por su obstinación: "Siento que Lydia me ha traicionado pero creo que cualquier puede equivocarse. Me duele que haya puesto a mi hija en esta tesitura de tener que desmentirla" e incluso se ha planteado demandar a la fuente que informó a Lozano sobre este tema por suplantación de la identidad.

Antonio David Flores recibe la llamada de su hija

Si el drama ya era grande se incrementó aún más cuando en uno de los intermedios del espacio Antonio David recibía una llamada de su hija, Rocío Flores, muy disgustada por la posición en la que estaba quedando: "Estaba llorando porque le duele que se haga ver que ella es la que está mintiendo", transmitía el colaborador de 'Sálvame' a su compañera e incluso admitía que su hija había tenido "un ataque de nervios impresionante" y que todo esto la está afectando mucho: "Se le está desestabilizando antes de entrar en un concurso y siente que nadie le cree".

El invitado de 'Sábado deluxe' no comprende la actitud de la colaboradora y tras recibir la llamada de su hija en ese estado y explicar delante de todos lo que había sucedido buscó que Lozano empatizase con ella: "¿De verdad Lydia no te duele el daño que le estás haciendo a mi hija?". Sin embargo, la tertuliana no se baja del burro y se mantiene firme con su fuente: "No tengo ninguna duda porque no hay ningún interés detrás, ni económico ni de hacerse famoso".

Jorge Javier Vázquez cree que habrá llamada entre Rocío Carrasco y Rocío Flores

A pesar de la guerra que se ha formado con Lydia Lozano sobre este tema, el presentador del programa también se mojó sobre el conflicto Carrasco-Flores: "Creo que tu hija va a recibir una llamada de Rocío Carrasco". Además, añadió que la madre de Rocío Flores acabará contando su versión, sin dañar la imagen de Antonio David y que la gente la comprenderá. A la expareja de Carrasco le encantaría creer que pueda haber un final feliz. "Estoy cansado de guerra", admitió el colaborador de 'Sálvame'.