¿Quién es Elena Cañizares, la enfermera con Covid a quien sus compañeras quieren echar del piso?

Desde el comienzo de la pandemia se ha denunciado en multitud de ocasiones que en España no se protege a los sanitarios como deberíamos de hacerlo, después de todo lo que están haciendo por nosotros. Prueba de ello es la nula solidaridad de las compañeras de piso de Elena Cañizares, una estudiante de enfermería que ha dado positivo y el resto de convivientes quieren que se vaya de la casa. Harta de lo que está viviendo, la protagonista ha contado todo lo ocurrido en Twitter, convirtiéndose en viral y ganando el apoyo de todos. Además, durante la mañana del lunes 23, ha participado en distintos programas de televisión para contar su experiencia.

Cañizares comenzaba relatando su situación el domingo 22 de noviembre, a través de Twitter, para poner en antecedentes a los usuarios: "Ayer me hice la PCR porque soy estudiante de enfermería y tengo que hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciudad Real, donde vivo el 90% de mi tiempo".

Elena Cañizares, en 'La hora de La 1'

Sus tres compañeras se habían ido este último fin de semana a sus pueblos, y fue, estando separadas, cuando ella les informa que ha dado positivo. "Me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso. Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres".

Las compañeras creen que es una egoísta

Lo que parece lógico para algunos, resulta ser surrealista para otros. Confinada tras su positivo, Cañizares trata de poner facilidades para no poner en riesgo a sus compañeras cuando vuelvan (sin saber todavía si alguna de ellas es también positivo). "Les digo que pueden traerme los tuppers de la cocina a la puerta de mi habitación, me dicen que eso es una responsabilidad y que tienen cosas que hacer, les digo que puedo ir con doble mascarilla a la cocina en horas donde no haya nada y calentar tuppers y llevármelo a mi habitación, desinfectándolo todo después, con doble mascarilla, manos lavadas, etc. Tenemos dos baños, somos 4, les digo que iría al baño con (otra vez) doble mascarilla, desinfectándolo todo, etc... (la opción de que me quede con un solo baño para no compartir espacio no se me ocurre la verdad, ni a ellas)", sigue narrando en Twitter, bastante indignada con la situación.

Cañizares ha mostrado toda la conversación del grupo de WhatsApp entre las compañeras cuando les dio la noticia y les informó de que se quedaría en el piso. Rápidamente la tachan de egoísta y de preferir contagiar a ellas que a sus padres. Además, le indican cómo puede irse a su pueblo, pues al tener coche no pondría en riesgo a nadie por el camino. "Vamos a ver la madurez dónde está. Estás anteponiendo tus gustos de querer quedarte en el piso jodiendo a otras tres personas. ¿No te das cuenta de lo egoísta que estás siendo?", le comenta una de las compañeras.

Los mejores memes, en apoyo a Elena

Con mucho sentido del humor pero sin perder su intención de apoyar a Elena, las redes sociales han convertido a la estudiante de enfermería en TT. Aunque "Rocío Piso" cree que ellas tienen el sentido común y solo Elena piensa diferente, los usuarios de Twitter han demostrado que están del lado de ella y que las egoístas son las compañeras.

En 'Espejo Público' y 'La hora de La 1'

Tras hacerse viral, Elena ha dado el salto a la televisión participando en distintos programas matinales para dar a conocer su experiencia con las compañeras de piso. Después de intervenir en 'Espejo público' hablando con Susanna Griso, se ha pasado a 'La hora de La 1' participando en la charla con los colaboradores del programa de Televisión Española. Eso sí, al estar confinada lo ha hecho a través de videollamada, e incluso Carmen Lomana se ha ofrecido a llevarle la compra si lo necesita.

En estas intervenciones, Elena ha pedido que no se les insulte a sus compañeras, porque además muchos están atacando a chicas que se llaman con ellas. La estudiante de enfermera ha reconocido arrepentirse de escribir el hilo y lo ha borrado, pero también ha bloqueado a sus compañeras del WhatsApp y asegura que, cuando haya acabado su cuarentena, se irá del piso porque no quiere seguir conviviendo con ellas.