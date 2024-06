Por Joan Centelles Martínez |

Tan solo dos días después de celebrar la final de 'Supervivientes 2024', el programa volvía a abrir la Palapa para recibir a diez leyendas que hicieron historia en el reality. Sin embargo, para sorpresa de todos, 'Supervivientes All Stars' arrancaba con la amenaza de abandono por parte de uno de sus concursantes: Adara Molinero. La subcampeona de 'Supervivientes 2023' decidió no saltar del helicóptero y activar el protocolo de abandono tras protagonizar un ataque de ansiedad al recordar todo lo vivido hace tan sólo un año atrás.

Adara Molinero y Bosco Blach en 'Supervivientes All Stars'

En ese momento, quien salía en defensa de la concursante fue su madre, Elena Rodríguez: "Para un poquito, por favor, no tienes ni idea". "Te da igual machacar a las personas cuando están sufriendo", le decía en otro tuit. Frigenti no se quedó callado ante estas palabras y replicó a Rodríguez: "Ojalá alguien le hubiera dicho a Adara que parara hace unos meses cuando me puso verde públicamente por decir que me gustaba el concurso de una compañera tuya, pero no paró. La diferencia es que yo no estaba concursando en ningún reality, solo hacía mi trabajo", expresaba Frigenti, haciendo referencia al apoyo que le dio a Icardi en 'GH Dúo'. "Espero que tu hija se recomponga y disfrute de la experiencia", terminaba diciendo en el tuit.

¿Abandonará?

La concursante finalmente no saltó del helicóptero y será el próximo domingo cuando decida si finalmente abandona o no el reality. "Si no es hoy, ojalá sea el domingo y que pueda volver a subirse al helicóptero y continuar", expresaba Laura Madrueño desde la playa. Por su parte, Elena Rodríguez volvió a mostrarle apoyo incondicional a su hija con otro tuit: "A casita cariño y no pasa nada, mi amor".