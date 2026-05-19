A Elisa Mouliaá le han san salido humedades en el salón de casa. El motivo ha sido la rotura de una tubería que pasaba por el techo de su vivienda, un ático. La actriz, no obstante, tiene claro el verdadero responsable de este accidente doméstico: "una mano negra" por su denuncia por acoso contra Íñigo Errejón.
Así lo ha asegurado la propia Mouliaá este martes en 'En boca de todos'. El programa de Nacho Abad ha conectado con la vivienda de la intérprete, donde ha enseñado la pintura del techo desconchada por videoconferencia.
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Ni que fuera yo Bin Laden
Para Mouliaá "Es muy injusto la persecución que se tiene que sufrir por denunciar a un poderoso. A mi negocio vino una redada de 30 policías como si yo fuera Osama Bin Laden. Y hasta que esta causa no la resuelvan no quiero ni me voy a presentar. Llega un punto en el que no puedo más y en el que sí que veo una mano negra y sí que veo todo premeditado".
El motivo no es otro que la negativa de la actriz a declarar en un juicio de una denuncia impuesta por Errejón por calumnias hasta que se resuelva el otro procedimiento que acusa al ex político de acoso. "Me voy a acoger a mi derecho a tutela judicial efectiva y hasta que no se resuelva la causa principal estoy en mi derecho de no presentarme a su querella de calumnia", ha desvelado en 'En boca de todos'.
Preguntada por si quiere verse detenida por no acudir a declarar, Mouliaá aclara que "Yo estoy de baja médica, y hasta que no esté de alta no estoy en condiciones de poder presentarme"
La también presentadora ha hecho un socorrido paralelismo de su situación con la de la mujer del presidente Pedro Sánchez: "Si a Begoña Gómez no se la detiene, creo que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho". Y, aún así, ha puntualizado ante las cámaras de Cuatro: "No estoy diciendo que no quiera declarar, declararé pero cuando se haya resuelto la causa principal, que la tienen retenida en la audiencia provincial precisamente para tener una excusa de condena por calumnias para poder archivar y dar carpetazo"