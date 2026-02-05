Por Redacción |

Casi dos años después de que Elisa Mouliaá denunciara por abuso sexual a Íñigo Errejón, la actriz ha retirado la acusación que mantenía contra el expolítico. "No es una retractación, es un límite", ha escrito la también presentadora en sus redes sociales a través de un comunicado, en el que ha indicado que "ninguna otra víctima ha dado el paso", confesando que se ha sentido sola en el proceso.

"No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola", terminaba su escrito la actriz. Esta decisión por parte de Mouliaá ha sido uno de los temas a tratar en prácticamente todos los magines de televisión, como es el caso de 'Vamos a ver'. El programa de Patricia Pardo abordaba el asunto, mostrándose la presentadora disgustada con el paso hacia atrás de la actriz.

Colaboradores de 'Vamos a ver' junto a Patricia Pardo

"¿No creéis que aquí pierden todos? Ahora se va a cuestionar más que nunca la versión que ha dado Elisa Mouliaá tras caerse como acusación particular. Errejón pierde también porque la sombra de la sospecha va a seguir ahí, posiblemente no se vaya a celebrar ningún juicio. Y pierden las víctimas porque les estás diciendo que es complicadísimo después de denunciar llegar hasta el final en un proceso así", exponía Pardo.

Patricia Pardo lanza un mensaje a Elisa Mouliaá

Perjudica a otras víctimas

Sin embargo, el periodista Borja Méndez ha querido matizar algo, señalando que mucha gente sí ha apoyado a Elisa Mouliaá. ", porque aquí hemos apoyado a Elisa Mouliáa y ahora veremos en qué queda", decía el colaborador. Por su parte, Mayka Navarro ha recordado que Íñigo Errejón "admitió que su comportamiento con las mujeres no era el correcto y se retiró de la política".

Para terminar el debate, Patricia Pardo ha retomado la palabra y ha lanzado un mensaje cristalino hacia Elisa Mouliaá: "Lo siento, yo la he defendido desde el primer momento porque creo que las víctimas no tienen que responder a un canon", arrancaba. "Creo que dio un paso adelante cuando tenía todo en contra. Para mí lo que ha hecho es una putada para las víctimas, lo siento mucho", decía la periodista de Telecinco.