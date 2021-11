La tarde del martes 23 de noviembre, 'Sobreviviré', el programa de Nagore Robles en MiTele Plus, vivió un momento crucial y emotivo cuando Elsa Ruiz lanzó unas sinceras palabras sobre su salud mental y anunció su decisión de abandonar el programa por un motivo de gran peso: ingresar en un hospital para tratar su depresión y su ansiedad, agravados en los últimos meses por el acoso en las redes sociales. Un importante y delicado mensaje que la cómica replicó después en redes sociales, donde recibió múltiples mensajes de cariño y apoyo.

Nagore Robles, emocionada con el testimonio de Elsa Ruiz en 'Sobreviviré'

"Esto no va a ser fácil para mí, pero seguramente lo habéis notado, porque lo pongo en mis redes y demás, que no estoy pasando por una buena etapa psicológicamente", comenzó Ruiz, tras lo cual desveló que "estoy con depresión y ansiedad, tratándome con medicación y demás, pero llevo un tiempo en el que la cosa no mejora". La madrileña lanzó entonces una revelación que despertó exclamaciones ahogadas entre sus compañeros, al confesar que "hace dos meses, me intenté suicidar tomándome dos blíster de pastillas y estuve ingresada. Y el domingo pasado, tuve que ir a Urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar". "Todo esto viene porque, desde hace año y pico, sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y emocionalmente", explicó la colaboradora.

Ruiz habría recibido, a raíz de ese último episodio, la sugerencia de ingresar por parte de una psiquiatra, aunque "he intentado aguantar lo máximo posible en este programa, porque me encanta estar aquí, porque os quiero muchísimo". "También quiero mucho al equipo y voy a tener que dejar 'Sobreviviré' porque voy a tener que ingresar en el área psiquiátrica de un hospital y voy a dejar todo lo que hago: las actuaciones, los vídeos y todo", reconoció la colaboradora, quien recalcó su necesidad de "parar un tiempo" y de "recomponerme". "La semana pasada, cuando vino María Isabel y hablaba del tema de parar, me impactó mucho. La vi muy entera y eso también me ha ayudado bastante", compartió además la cómica, afectada al tomar "una decisión muy dolorosa" como era el abandonar el programa.

Hoy me despido (de momento) de #Sobrevivire, de redes, de mis actuaciones y de todo. Me interno en el área psiquiátrica de un hospital porque necesito ayuda para salir adelante. Gracias a todes quienes me apoyáis. Recordad que sois válides como sois.??https://t.co/Q578KpQzl4 — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) November 23, 2021

"Hay que saber pedir ayuda"

"Tengo que recomponer mis trozos, buscar algunos, pero un trocito de mí siempre va a estar aquí, con vosotros, y espero volver pronto", aseguró la madrileña, emocionada. "La salud mental es un problema grave que hay que conseguir tratar. La mayor causa de mortalidad entre los jóvenes es el suicidio", manifestó además Ruiz, para destacar que "es algo horrible, yo lo he intentado y no quiero que nadie lo tenga que intentar". "Las personas que estén pasando por un proceso de depresión y ansiedad, les mando un abrazo, sois personas totalmente válidas", añadía la colaboradora, lanzando este importante mensaje a los seguidores del programa, antes de recibir el cariño de la presentadora.

"Soy una tía que se esconde muchísimo, pero nunca me he escondido contigo ni pienso hacerlo. Ha habido mañanas muy complicadas para mí. Simplemente, el hecho de verte, de darte un abrazo, me ha llenado de fuerza, de energía", confesaba Robles, entre lágrimas, tras lo cual dejó clara su cariño y admiración por su compañera. "Escucharte, para mí, es escuchar la voz de la sensatez. A veces hay que ponerse en manos de profesionales para salir adelante", alabó la vasca, ante lo que Ruiz subrayó la importancia de que "hay que saber pedir ayudar y conocer qué recursos hay". "El hecho de que lo hayas hecho, para mí, me deja mucho más tranquila", reconoció Robles, para asegurar a su compañera que "esto no es un adiós, es un hasta luego. Es importante cuidarse, saber parar. Me parece muy maduro por tu parte". "Te quiero, te veo pronto", concluyó la presentadora, con cariño.