Ylenia Padilla, rebautizada a sí misma con el apellido Santana, lo ha vuelto a hacer. Móvil en mano e Instagram abierto, la valenciana volvió a criticar sin paliativos a algunos de los rostros que aparecen en Mediaset España, siguiendo la estela que comenzó cuando vapuleó con sus palabras al Universo 'Sálvame'. Meses después, la que ha sido objeto de sus dedicatorias tránsfobas es Elsa Ruiz.

Ylenia Padilla y Elsa Ruiz

Para conocer lo que ocurrió, es necesario establecer un orden lógico de acciones y consecuencias. Ylenia ejerció su derecho a utilizar su libertad de expresión para cargar contra Nagore Robles, dedicándole perlas como: "¿Que tú me vas a calificar a mí de machista? Venga, vete a la mierda, tía" o "populista de mierda". Días después de esas palabras, Elsa Ruiz decidió tirar de ironía para responder a tales ataques desde 'Sobreviviré': "Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Suénate o igual se te ha quedado algo taponando la nariz", sentenció desafortunadamente.

Segundos después, animó a que los espectadores no tomasen "bebidas energéticas" para evitar comportarse como Ylenia mientras hacen un directo en Instagram. La valenciana no tardó demasiado tiempo en concederle la réplica, pero no precisamente de una forma elegante: "¿Eso es una mujer?", tuiteó desde su perfil. Como era de esperar, la guerra había estallado, con los seguidores creando ruido alrededor de la situación.

Elsa Ruiz no pudo permanecer callada ante ese comentario tránsfobo: "Gracias Ylenia por darme la frase que quiero poner en mi lápida. Esta mujer siempre tan inspiradora", sentenció en tono sarcástico. No obstante, la cosa no podía parar ahí, pues Padilla volvió a contestar: "Es lo que tenemos las mujeres, que somos inspiración. Personaje", escribió, utilizando letras mayúsculas para la última palabra.

Guerra con dobles sentidos

La cosa empezó a ponerse más tensa todavía a través de la red: "En eso estoy de acuerdo. Ninguna mujer sabe tanto de inspirar como tú", replicó la excolaboradora de 'Todo es mentira'. Sin embargo, el siguiente comentario superó todas las expectativas: "Este señor se está pasando con las insinuaciones. Me tenéis hasta el coño", afirmó, volviendo a escribir en mayúscula la última palabra para darle más énfasis.