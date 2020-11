Elsa Ruiz hace comedia sobre su salida de 'Todo es mentira': "Habéis tenido siete meses para daros cuenta"

Elsa Ruiz se hizo conocida en Internet por sus vídeos sobre sus vivencias como chica trans y de critica social. Gracias a su éxito como youtuber consiguió hacerse un hueco en 'Todo es mentira', programa presentado por Risto Mejide en Cuatro. Sin embargo, la cómica lleva sin aparecer en el espacio desde marzo, sin despedidas y sin dar ningún tipo de explicación. A medida que pasaba el tiempo, más se incrementaba la expectación por saber qué es lo que había ocurrido para que saliese del programa. Después de varios meses, Ruiz ha tomado la decisión de subir a sus redes sociales un vídeo sobre el asunto, eso sí, con un toque de humor.

Oye @zapeandola6, que estoy disponible para cuando @VALValeriaRos tenga al baby. https://t.co/asj0VzVkgA — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) November 1, 2020

Parece ser que durante este tiempo muchos seguidores de la youtuber le han preguntado por su ausencia en el programa de Cuatro. Por ese motivo, la actriz ha querido explicar las razones a través de una publicación en la que se encontraba en la cocina preparando una bebida: "No salgo en el programa desde marzo, habéis tenido siete meses para daros cuenta de mi ausencia", comenzaba Ruiz. "Me gustaría contaros en exclusiva por qué ya no estoy en 'Todo es mentira'", añade mientras echa leche en una batidora donde está elaborando un batido de chocolate.

En el instante en el que iba a decir los motivos por los que ya no se encontraba en el espacio de Risto Mejide, da al botón del aparato provocando un ruido muy fuerte que tapa su voz por completo. La humorista finge estar hablando sin parar sobre el asunto mientras el pequeño electrodoméstico mezcla los ingredientes con mucha intensidad. Justo en el momento en el que para la batidora, Elsa ha terminado de dar las explicaciones que todos sus seguidores llevan pidiéndole desde hace tiempo: "Y esa es la historia, yo creo que se entiende", concluye la cómica, sin aportar realmente ninguna respuesta clara sobre su salida de 'Todo es mentira'.

Aprovecha la publicación para pedir trabajo en 'Zapeando'

Una vez publicada la parodia en todas sus redes sociales y viendo que está teniendo buena acogida, la youtuber ha aprovechado para lanzar un tweet y pedir trabajo directamente a un programa de laSexta, 'Zapeando', teniendo en cuenta que el espacio presentado por Dani Mateo era la competencia directa: "Oye 'Zapeando', que estoy disponible para cuando Valeria Ros tenga al baby", bromeaba la actriz en su cuenta de Twitter respondiendo a su propia publicación sobre su salida de 'Todo es mentira' y poniéndolo como tweet fijado en su perfil.