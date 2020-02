Eminem sorprende en los Oscar al cantar "Love Yourself" tras ausentarse cuando ganó el premio en 2003

La madrugada del 10 de febrero, se emitió en España la gala de los premios Oscar 2020, desde Los Ángeles. La gran cita del cine estadounidense no solo repartió sus galardones, sino que también tuvo sus habituales momentos musicales, entre los que destacó especialmente el caso de Eminem, quien interpretó sobre el escenario la galardonada canción "Lose Yourself".

Eminem durante su actuación en los Oscar 2020

La audiencia de la ceremonia se llevó la sorpresa con la aparición del rapero, quien interpretó la canción de la película "8 millas", por la que obtuvo un Oscar a Mejor Canción en 2003, el primer tema original de hip-hop en ganar en dicha categoría. Una ocasión en la que el rapero estuvo ausente en la ceremonia, para acabar interpretando el icónico tema 17 años después de su reconocimiento.

"Mira, si tuviera otra oportunidad... gracias por tenerme en la Academia. Siento que me llevara diecisiete años llegar hasta allí", compartió el rapero tras su actuación, a través de su cuenta de Twitter. Un mensaje que Eminem acompañó con el vídeo del momento en el que se anunció su tema como ganador en la 75º edición de los premios, donde su amigo y productor Luis Resto fue el encargado de recoger el galardón.

Sin verse ganador

"Sentí que no tenía ninguna posibilidad de ganar porque, sabes, cuando escuché que estaba nominado, pensé que era para actores", confesó el artista al explicar su ausencia durante los Oscar 2003, tras lo cual reconoció que "no estaba seguro de qué significaban exactamente los Grammy o los Oscar" e incluso mencionó su ausencia los primeros Grammy a los que fue invitado, como un modo de protesta porque "no podía entender por qué el álbum de rap no podía estar en la categoría de mejor álbum". A pesar de su ausencia entonces, no obstante, el rapero logró dar todo un momentazo en plena gala de los Oscar 2020, donde incluso acabó generando algunos memes en redes a raíz de las reacciones de los presentes.