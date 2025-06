Maite Galdeano vuelve a la carga contra Sofía Suescun: "Me ha echado por un cerdo"

Por Roberto Ponce López |

La relación de Maite Galdeano Sofía Suescun siempre. El carácter de la madre de la colaboradora y concursante de realities ha provocado disputas entre las dos. Sin embargo, un suceso que ocurrió, en el que Galdeano, hizo que Suescun cortara toda relación con su madre.

Esto se ha mantenido hasta el día de hoy, y no habíamos sabido nada de Maite Galdeano. La pamplonesa se alejó de su hija y de la vida pública, pero 'Socialité' ha podido hablar con ella para saber cómo está en estos momentos.

'Socialité' ha podido hablar con Maite Galdeano tras un año alejada de la vida pública

"No, no, no. No quiero saber nada eh", comenzaba diciendo Galdeano al saber que le estaban llamado desde el programa de Telecinco. El redactor le explicó que tan solo querían saber cómo estaba, y ella contestó: "Pues imagináoslo vosotros mismos. ¿Cómo puede estar una madre que la ha echado su hija de casa? Por un cerdo".

Tras ello, siguió explicando cómo se encontraba en ese momento vital y qué era de su vida. "Estoy muy mal, me tendré que poner bien por mi fuerza motora. Estoy en la playa y voy a vivir en la playa hasta que me muera. Vivo en un barco, de momento, porque no tengo casa", explicaba la exconcursante de 'Gran Hermano'.

'Socialité', el programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana, pudo contactar con Maite Galdeano

También comentó que prefería vivir ahí que en la casa de sus padres porque estar en Pamplona le trae recuerdos de su hija y por lo tanto no quiere estar ahí. "No sé cuando me voy a recuperar. Todo me ha hecho mucho daño", sentenciaba tras ello.

Por último, Galdeano comentó que estaba escribiendo un libro sobre su vida en el que contaría todo y que le afectaría a Sofía Suescun, quien, según ella, "está enamorada de una persona que al final se desenamorará".

'Socialité' también habló con Kiko Jiménez de las declaraciones de la madre e Sofía Suescun, Maite Galdeano

Kiko Jiménez reacciona a las palabras de Maite Galdeano

El programa conducido por María Verdoy y Antonio Santana quiso conocer cómo habían caído estas duras palabras sobre Kiko Jiménez, la pareja de Sofía Suescun. Uno de los reporteros del programa habló con él y sobre su encuentro dijo: "Se lo ha tomado bastante a broma, estaba en un tono bastante vacilón con respecto al tema de Maite. Ha bromeado, sabiendo que Maite sabía que él venía a Mediaset, con la seguridad de Telecinco". Además de ello, el reportero de 'Socialité' explicó que lo primero que le dijo Kiko Jiménez cuando se le preguntó por los audios de Galdeano fue "¿pero esta señora sigue viva?". Con lo que, por ahora, no se vislumbra un punto de encuentro entre ellos.