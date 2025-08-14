Por Sandra Alcaide Barrón |

Los distintos programas de las cadenas de televisión comentan desde hace algunos días la presunta infidelidad de Sofía Suescun . Además, esta reciente información, con los enfrentamientos entre Cristian Suescun

Tras esto, 'Tardear' salía en busca de Maite Galdeano, que estaba dispuesta a responder unas pocas preguntas. "Somos amigos desde hace muchos años, venís desde muy lejos y bueno, alguna cosita te podré aclarar, pero tampoco vamos a hacer aquí una entrevista del siglo", le advertía a Álex Álvarez.

Verónica Dulanto hablando en directo con Maite Galdeano y Álex Álvarez

Tras esto, la madre de Sofía Suescun, con quien no mantiene buena relación desde hace aproximadamente un año, respondía a la incógnita sobre la supuesta infidelidad de su hija. "Mi hija jamás hubiera tenido una relación con otro hombre que no sea del que está enamorada, jamás en la vida. Eso es mentira porque la conozco, soy su madre y sé cómo piensa y cómo se manifiesta y sus sentimientos. Es que la he parido yo, es mi niña".

Además, Maite Galdeano afirma que esto sería una estrategia, para que no salieran a la luz las infidelidades de Kiko Jiménez, que su hija habría aceptado para encubrirle. "Desde que Cristian dijo que había infidelidades de parte de la pareja de Sofía han venido cacas. Han creado todo esto, que es mentira por supuesto, y él le ha convencido a ella para que acepte porque 'aparte de te salvo, voy a decir incluso que he estado con este chico y se acabó'".

Juan Faro, el influencer con el que supuestamente le habría sido infiel Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Maite Galdeano desmiente las acusaciones de los colaboradores

Tras esto, Verónica Dulanto y Leticia Requejo le rebatían, afirmando que había pruebas, pero de igual forma Maite Galdeano seguía defendiendo la inocencia de su hija. "Es que yo no me lo creo, primero porque conozco muy de cerca a mi hija que la he parido yo, y lo segundo a esta persona, que por esta persona estoy fuera de la casa de mi hija... Son todo confabulaciones para hacerle quedar a él de víctima", afirmaba.

Por otra parte, también desmentía cualquier tipo de relación abierta entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "Sabía que iban a tirar por ahí. Eso es lo que él nos quería convencer para que la familia lo dijésemos. Él me decía a mí que cuando yo fuera a televisión dijera que me gustaba lo de la relación abierta, que queda como guay, cuando a mí eso me parece mal, puesto que el tesoro que tenemos las mujeres entre las piernas no es para obsequiarlo así a lo gratis como un postre o como un dulce".