La emoción de Henar al recibir una carta de Jordi en la final de 'MasterChef Junior': "Son palabras preciosas"

La noche del martes 19 de enero, Aurora, Henar, Javier y Nicolás se enfrentaron en la final de la octava edición de 'MasterChef Junior', en la que dos de ellos se enfrentarían en un último duelo antes de conocer al ganador de la edición. Antes, no obstante, Henar recibió una cariñosa carta de parte de Jordi Cruz, quien alabó su desparpajo a lo largo del concurso, para emoción de la joven aspirante.

La aspirante recibió la carta del chef cuando los cuatro finalistas descubrieron sus respectivas chaquetillas bajo las cajas, antes de enfrentarse a los retos que les posibilitarían la llegada al duelo a la final. Un momento en el que Henar se mostró entusiasmada ante la posibilidad de que fuera de parte de Josie o alguno de los miembros del jurado, antes de mostrar su sorpresa y alegría al descubrir que eran palabras de Jordi, con quien ha mantenido un cierto juego de "flirteo" y cariño a lo largo de la edición, hasta el punto de que la madrileña había puesto a Cruz el mote de "pibonaco".

"Mi querida Henar: dices que nunca has recibido una carta, pues aquí la tienes", arrancó el texto del chef, quien la escribía "para decirte que, al conocerte, pensé: 'esta niña es muy especial'". "Eres espontánea, dicharachera, inteligente, divertida y extremadamente sensible", alabó Jordi, antes de pedirle "que me hagas una promesa. La próxima vez que alguien hable de cartas, levantarás la cabeza muy alta y, con una sonrisa, dirás: 'a mí me escribió una, y encima un pibonaco'". "Con todo mi cariño, tu amigo Jordi Cruz", concluyó el texto, provocando la sonrisa de la aspirante.

"Ya es hora de que me lo crea"

"¡Qué bonito, gracias!", exclamó Henar, con alegría, antes de que Samantha Vallejo-Nágera le diera la oportunidad de dedicar unas palabras a Jordi. "Te quiero mucho", confesó la madrileña, sonriente. "Nunca me habría imaginado que mi primera carta de amor encima hubiera sido de Jordi. Y con esas palabras que son superpreciosas", reconoció Henar, ante las cámaras del programa. Tras leer las palabras del chef y manifestar su cariño hacia él, la aspirante corrió a abrazarlo, momento en el que el chef la instó a prometer que mantendrían su amistad más allá del concurso. "¿Me prometes que siempre confiarás en ti? Pero te lo tienes que creer", señaló Jordi, ante lo que Henar afirmó que "ya es hora de que me lo crea".