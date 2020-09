Así ha sido el emotivo reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez en 'Sálvame'

La temporada estival llega a su final y los presentadores titulares se incorporan a sus respectivos programas. Ese es el caso de Jorge Javier Vázquez, que este martes 1 de septiembre ha regresado a 'Sálvame' como conductor del programa. Pero no lo ha hecho solo, ha compartido protagonismo con Mila Ximénez. La colaboradora vuelve al espacio de La Fábrica de la Tele tras anunciar que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón.

Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez en su regreso a 'Sálvame'

Durante la segunda hora del programa, 'Sálvame' ha recurrido al chroma para ubicar a ambos rostros en un barco virtual mientras tomaban el sol sobre unas tumbonas. Ambos han regresado con indirectas y pullas por algunas de las polémicas que han protagonizado este verano. "Le he pillado gustado al yate. Fíjate que me han dado palos, pero cuando se enteren que en el grande iban los perros", bromeaba."La de hostias que me han caído... ¡sale más a cuenta tener una cuenta en Suiza! Necesito saber para las próximas vacaciones a dónde puede ir la gente de izquierdas y cuánto puedo gastar", añadía.

"Tú no tienes cáncer, según las redes", le decía a Ximénez en relación a las críticas que recibió en internet. "Lamento profundamente venir con este aspecto, pero si queréis me rapo o vengo con muletas. Pido perdón por trabajar desde mi puesto de trabajo. Si me tengo que disculpar porque con mi tratamiento no se cae el pelo, pues lo hago", explicaba la colaboradora irónicamente. "¿En qué cabeza cabe que me pueda inventar una enfermedad? ¿Por y para qué?", insistía.

El duro relato de Mila Ximénez

Tras un inicio más divertido con el presentador luciendo bañador, la conversación se volvió más personal para profundizar en la dura etapa que atraviesa Ximénez. "Entré en una depresión muy gorda y no paraba de llorar. Yo decía '¿por qué me ha tocado esto ahora?", en relación al cáncer que padece. La colaboradora se muestra optimista en su lucha contra la enfermedad: "No creo que acabe con un mal final porque no me lo merezco. Estoy luchando y haciendo los tratamientos con energía y ganas".

Después de realizarse unas pruebas médicas, la andaluza recibe buenas noticias: "El resultado es que todo está bien, sigue quieto. Nos quedan tres sesiones más de quimio y cuando acabe seguiré con la inmunoterapia. Me ha dejado tranquila la doctora. La mejor noticia es que no hay ninguna noticia". "Voy a vivir toda la vida con él, eso ya lo sé", añadió notablemente emocionada.