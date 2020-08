Rocío Flores se rompe en 'Sálvame' al pedir disculpas por no participar en el 'Hormigas Blancas' de su abuela

'Hormigas blancas' centró su emisión de este domingo, 30 de agosto de 2020, en la artista Rocío Jurado. El programa de Telecinco, producido por La Fábrica de la Tele, realizó un recorrido por la trayectoria profesional y personal de la cantante de "Punto de partida" y "Señora". Un documental que contó con una gran ausente, su nieta Rocío Flores, entre otros. Según ha desvelado 'Sálvame', la concursante de 'Supervivientes 2020' se negó a participar y remitió a los redactores del programa a su representante.

"Cuando vi la reacción que tuvo a esa llamada le dije que se había equivocado. Fue una respuesta desafortunada. Le dije 'no tienes que hablar con la prensa y remitirlos a tu representante'", ha valorado su padre, Antonio David Flores, en 'Sálvame'. "Su padre acaba de reconocer que se equivocó. Nos hubiese encantado que Rocío hubiese tenido algún gesto con el programa", añadía Carlota Corredera, presentadora de ambos programas.

La respuesta de la protagonista de esta polémica no se ha hecho esperar. Rocío Flores ha entrado en directo en el programa de Telecinco para disculparse por lo ocurrido: "Quiero pedir disculpas porque me equivoqué en remitir la llamada a Agustín". "Si remito una llamada a un representante no es porque yo lo haría cobrando. No tengo ningún problema en decir lo que pienso de forma gratuita. En 'Supervivientes' se me criticó mucho porque hablara de mi familia", ha declarado.

La hija de Rocío Carrasco se ha roto en directo, sin poder contener las lágrimas, mientras recordaba a su abuela: "Me pareció un documental muy emotivo. Se recordó a la artista más importante de España. Fue una forma de mantenerla en el recuerdo y como nieta fue un orgullo". "Lo que más me gustó fue ver sus comienzos y lo pasé peor con la muerte de mis abuelos. Recuerdo la última vez que hablé con mi abuela, pero no me siento capacitada para compartirlo", ha confesado.

Se niega a responder a María Teresa Campos

Durante su participación telefónica, 'Sálvame' ha recuperado una reflexión que María Teresa Campos realizó en 'Hormigas Blancas': "Rocío no ha llegado a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo. Pero si existe algo, yo desde aquí le digo: 'Rocío, levanta la cabeza y algún día se hará justicia con tu hija'". Pero Rocío Flores no ha querido entrar en la provocación y ha evitado la respuesta: "Desde pequeñita, en mi casa desde siempre me han enseñado a tener respeto a las personas mayores y prefiero mantenerme al margen y no opinar de esto". "Hay veces que no sabría muy bien qué decirte", ha añadido en relación a la pregunta sobre si todavía existen posibilidades de reconciliarse con su madre. Además, ha insistido en que no cree que vaya a sentarse nunca en un plató para hablar de su familia.