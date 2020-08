Mila Ximénez visita 'Sálvame' para sorprender a Kiko Hernández: "Yo también tengo que cumplir años otra vez"

Kiko Hernández cumplió 44 años el pasado 26 de agosto y aunque su celebración en 'Sálvame' no fue la mejor, pues María Patiño y él terminaron en una guerra de tartas, todavía le quedaba una gran sorpresa que recibir: la visita de Mila Ximénez, quien no quiso perder la oportunidad de felicitar a su compañero y amigo en persona.

Mila Ximénez visita 'Sálvame' por sorpresa

Su visita solo la sabía el director del programa, por lo que era una sorpresa para todos los colaboradores que se encontraban en plató y para Kiko Hernández especialmente, quien el pasado día 27 tomaba el rol de presentador. Cuando todos los allí presentes vieron a Ximénez aparecer por la puerta, corrieron emocionados a verla. Incluso el cumpleañero se saltó su estricta medida de contacto físico y le dio la mano a su amiga.

"He venido a verte", aseguraba la colaboradora, mientras el presentador no se creía que se hubiera desplazado de su casa a Mediaset solo por él. "Yo también tengo que cumplir años otra vez porque esto solo ha sido un mal sueño", afirmaba la sevillana, que todavía continúa con su tratamiento para curarse del cáncer que padece, pero asegura que va bien. "Quiero que vean que no estoy en coma ni en un hospital ingresada, pero quería decirte que te quiero".

Una canción para Mila

Kiko Hernández pedía "abusar" un poco más de su amiga para poder llevársela al set y sentarla con él. La colaboradora accedía, mientras que el presentador pedía que le pusieran una canción de Manuel Carrasco que le recuerda a ella. La periodista confiesa que después de volver de vacaciones "se vino muy abajo": "No quería saber nada, pero no puedo dejarme caer ni vencer por esto, es solo un tropiezo más".

"Yo no estoy enferma, mi cuerpo tiene algo que no funciona y está enfermo, pero yo no soy una persona enferma", afirma con vitalidad Ximénez, quien está segura de que debe seguir adelante para no dejarse vencer. "Hay mucha gente que todavía quiere verme viva". Mientras sonaba la canción dedicada, ambos se quedaron en silencio escuchándola, con ella incapaz de reprimir las lágrimas y el resto de compañeros cantando y dando palmas.