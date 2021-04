Las elecciones madrileñas han despertado un interés a nivel general sin precedentes y el debate sobre los comicios se tornaba como un enfrentamiento de gran calado entre los candidatos a presidir la Asamblea. No obstante, todo hacía pensar que habría un cara a cara que podría sobresalir por encima de los demás y así fue: Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias fueron los protagonistas del principal encontronazo tras los atriles, a consecuencia de los fallecimientos durante la pandemia del coronavirus.

Isabel Díaz Ayuso

Con el habitual tono al que Pablo Iglesias tiene acostumbrados a los espectadores en este tipo de encuentros, se dispuso a lanzar una pregunta a Isabel Díaz Ayuso: "No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid?". Mientras el líder de Unidas Podemos insistía, la candidata popular respondió tajante: "20.000". Un leve silencio entre ambos se rompió cuando Ayuso trató de dar la vuelta a la tortilla con la misma cuestión, pero a nivel general y sin obtener una contestación.

Iglesias mantuvo un gesto de seriedad y preocupación, solicitando de nuevo que no sonriese, para sentenciar: "¿Usted cree que esto es serio? Acaba de decir que los datos de Madrid son envidiables, ¿usted cree que es decente decir que esto es un problema del aeropuerto?". El nivel de tensión entre ambos candidatos iba en aumento, cuando el líder morado volvió a replicar: "Hay comunidades que gobernadas por el PP que no tienen esas cifras... Ustedes no se preocupaban de los ciudadanos de esta comunidad, sino de hacer caer al Gobierno".

Al mismo tiempo, Ayuso se mantuvo en silencio, esbozando gestos de incredulidad. Cuando llegó su turno de palabra, acusó directamente a Iglesias de "mentir" y ser "muy poco querido en Madrid". Asimismo, quiso explicar el motivo de su sonrisa, asegurando que lo hacía porque su interlocutor daba "vergüenza ajena". Por último, la candidata popular volvió a hacer una reflexión, quejándose de que sus oponentes utilizasen "el dolor de las familias".

Mónica García destaca en debate

Telemadrid encargó una "encuesta flash" a la consultora Sigma Dos para pulsar la opinión de los espectadores. De esta manera, buscaron conocer quién había sido el candidato o candidata que se llevaba a su sede la victoria del debate. Mientras que Isabel Díaz Ayuso consiguió la primera posición (35,5%), Mónica García adelantaba por la izquierda a sus oponentes, consiguiendo un segundo puesto (23,4%).

La candidata de Más Madrid, pese a ser una de las más desconocidas en plató, terminó por delante de Pablo Iglesias (15,4%), Ángel Gabilondo (10,6%), Rocío Monasterio (8,5%) y Edmundo Val (6,6%). Por contra, el líder de la formación Morada fue el candidato que menos convenció a los encuestados con un (28,9%), seguido de la cabeza de lista de Vox (27,6%).