María Patiño se emociona en su entrevista a Carlota Corredera en 'Socialité'

Carlota Corredera vuelve a las librerías. La presentadora de 'Sálvame' ha lanzado ya al marcado literario "Hablemos de nosotras", un libro en el que a través de diferentes charlas con todo tipo de rostros conocidos de nuestro país habla de feminismo en todas sus vertientes y realidades. De este proyecto quiso hablar ella misma el pasado domingo 1 de diciembre en 'Socialité' y es que junto a María Patiño, analizó cómo se gestó este proyecto, cómo ha sido trabajar con las protagonistas del mismo y realizó un acertado retrato de nuestra sociedad actual en la que sí, todavía queda mucho por hacer, por luchas y por reivindicar. En definitiva, ambas periodistas mantuvieron una distentida charla en la que el feminismo fue protagonista.

María Patiño y Carlota Corredera

Patiño quiso interesarse primero por la "resaca emocional", que Corredera confiesa que sufrió tras el primer libro. "Se juntaron varias cosas (...) fue un ascenso de popularidad muy rápido y muy fuerte (...) no supe encajar muchas cosas. Tengo 45 años y es verdad que la popularidad me llegó ya mayor (...) aunque lo he intentado llevar bien. En ese momento no era consciente de que cuando te pones delante y te "desnudas" es complicado, pero no me arrepiento de nada", afirmó la periodista. Esta también explicó que "ahora tengo más herramientas para protegerme", y es que con el tiempo ha ganado seguridad en si misma y mucha más fuerza para hacer frente a las críticas.

La razón por la que escribió su libro

Esta "tormenta mediática" que sufrió fue determinante para que se lanzase a escribir este nuevo libro y es que Corredera está convencida que "fue importante el hecho de que yo fuese mujer (...) creo que con los mismos errores siempre se es más duro con una mujer". Por ello quiso hablar de feminismo, tanto en este libro como en el espacios en los que participa y es que, aunque está convencida que es un movimiento "que no va involucionar y no se dará ni un solo paso atrás", sí hay que hablar de ello con gran fuerza. "Es importante que la gente que nos ve en 'Socialité' o 'Sálvame' sega qué significa feminismo, hay que explicarles que es igualdad de género (...) creo que alguien que no se declare feminista no lo haga con la igualdad, no puedo creerme que alguien no piense eso".

El emotivo momento

Tras esta reivindicación, Patiño quiso cerrar la entrevista poniendo en el foco en unas líneas con las que Carlota Corredera abre este libro y que le han emocionado especialmente al leerlo. "Me emocioné muchísimo al abrir el libro y leer que se lo dedicas a todas las mujeres de tu vida; a tu abuela maruja, a tu madre Elisa y a tu hija Alba", afirmó la presentadora de 'Socialité', emocionándose mucho segundos después: "¡Qué importantes son las personas que nos han marcado!", dijo la periodista este lágrimas. Fue entonces cuando la gallega, también muy emocionada, le explicó que está convencida que "las mujeres de nuestra vida han hecho lo que somos hoy", un rol que también adquirió su padre. "Yo también reivindico a los hombres de mi vida. Tuve un padre feminista que nunca me cortó las alas", concluyó.