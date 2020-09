El enfrentamiento entre Marta Peñate y Elisa, sobrina de Iván Madrazo, en 'La isla de las tentaciones 2'

El primer encuentro entre las parejas y los solteros y solteras ha sido de todo menos tranquilo en 'La isla de las tentaciones'. Marta Peñate ha sido una de las grandes protagonistas de esta primera noche ya que ha protagonizado varios desencuentros con algunas de las solteras que han aparecido. El primero se ha producido después de que Mayka afirmase estar muy tranquila y la soltera Elisa respondiese: "Es lo típico que se suele decir". En este instante, la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha dudado en saltar contra la chica: "Tú eres la típica enterada que termina metiéndose en todo, ¿verdad? En todo grupo debe haber un chihuahua".

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Peñate ha cargado contra la moralidad de la soltera. "Que de primeras una mujer venga a quitarle el novio a otra chica me demuestra los pocos valores que tiene", ha afirmado, ante una Elisa indignada que no ha dudado en cargar contra la chica. "Como supuestamente no tengo nada que hacer, voy a comenzar por conocer a tu novio", ha sentenciado esta, enfureciendo todavía más a la canaria, que ha pedido a su novio Lester que ni se le ocurriese ponerle el collar a la chica. Algo que sí ha hecho ella ya que minutos después Elisa ha elegido al chico como su emparejado favorito. ¿Surgirá la chispa entre ambos?

Lester, Marta y Elisa ('La isla de las tentaciones')

Los zascas de Iván Madrazo

Paralelamente a la emisión del programa, el que fuese ganador de 'Gran Hermano 10' Iván Madrazo ha revelado en redes sociales que Elisa precisamente es su sobrina y por ello no ha dudado en cargar contra Peñate. "¡Me meo! ¡El complejo de inferioridad de Marta la ciega! Sobran las palabras. ¿Marta habla de valores?", ha escrito este, para después seguir en otro tuit: "Marta, acabarías primero diciendo: me cae gorda porque representa todo lo que siempre he deseado tener de una mujer y no tengo y por eso tengo el alma podrida y soy una envidiosa llena de complejos". Finalmente, Madrazo ha dejado muy claro que "estoy muy orgulloso de mi sobrina". Está claro que sí, la guerra está servida.

Marta se ríe de Fátima

Pero este no ha sido el único enfrentamiento que Peñate ha protagonizado. Tras su presentación, la soltera Fátima ha sufrido un pequeño tropezón, algo que ha provocado la burla instantánea de la canaria. "Vaya hostia te vas a ganar", ha afirmado mientras veía que su "contrincante" en la Villa estaba a punto de caer, algo que Fátima no ha dudado en replicar con un directo zasca. "Baby estos zapatos valen más que tu alquiler así que ¡Callate!", ha afirmado la chica, ante una Marta que ha preferido no seguir discutiendo con ella.