El futuro de las parejas en 'La isla de las tentaciones 2': traiciones, celos y mucha pasión

'La isla de las tentaciones' fue sin duda el bombazo televisivo de la temporada anterior y los miles de fans del formato cuentan los días para que Mediaset anuncie el estreno de la segunda temporada, que promete no bajar el listón marcado por su predecesora a juzgar por las imágenes de un avance emitido en Cuatro. En 'Rumbo a La isla de las tentaciones', se puede intuir cómo afectará esta "prueba de amor", en palabras de Sandra Barneda, a las cinco parejas que se han atrevido a visitar un paraíso en el que es fácil que surjan los celos, las traiciones y la pasión.

Marta Peñate, desesperada, pide explicaciones a su novio Lester en 'La isla de las tentaciones 2'

Una de las parejas más conocidas por los espectadores es la formada por Marta Peñate y Lester Duque, con el que ya salía la canaria durante su etapa como concursante en 'GH 16'. El joven llegó a pedirle matrimonio a Marta, a la que conoce desde 2009, en uno de los debates del reality. Pero aunque se conozcan desde hace más de diez años y haya habido una propuesta de compromiso de por medio, Lester reconoce que su relación con Marta tiene un gran problema: la falta de comunicación.

Pero parece que los problemas de la pareja van a ir en aumento; sobre todo cuando la examiga de Sofía Suescun vea cómo su novio se mete en la cama con una soltera mientras grita "Marta, ¡lo siento!". Tras este gesto y conociendo el carácter de Marta, no es de extrañar que la canaria afirme que su confianza hacia Lester "es nula" o ver como, sin poder contener las lágrimas, le grita a su novio: "¡Se acabó! ¿Que no te gusta? ¿Y por qué la coges?". ¿Será la isla paradisíaca el lugar donde pongan fin a su relación? Tendremos que esperar para ver más imágenes, pero en el avance, ya podemos ver a una cabreada Marta afirmando: "El hombre de mi vida no me hace esto. ¡Que se vaya!".

Más discusiones de Marta

Pero, a juzgar por las imágenes, Lester no es la única persona con la que Marta discutirá a gritos, sino que también podemos ver una fuerte bronca entre la canaria y Mayka Rivera, otra de las chicas que pondrá a prueba su relación. "¿Te gusta volver al pasado? A mí tus rollos ya no me los cuelas", le espeta Marta, que tiene que escuchar como su compañera se la devuelve: "No voy a entrar en tu juego. ¿A ti qué te importa mi vida?".

Mayka también discutirá con Pablo Moya, su pareja desde hace tres años y en la que no tiene "ninguna confianza". Para afirmar esto, es posible que la camarera se base en las imágenes que se pueden ver de su novio, donde aparece pasándose hielos con algunas solteras con la boca, dejándose chupar un poco de chocolate por Dorothy Collado o tocando el culo de otra de las tentaciones. "Ya se ha vista la realidad y me ha servido para abrir los ojos", dice una afectada Mayka.

Lloros desconsolados de Mayka

Pero puede que Pablo también haya visto algo que no le haya gustado nada, pues podemos apreciar en el adelanto emitido en Cuatro que el DJ tira el peluche que su novia le había dejado en la maleta para que no se olvidase de ella. Mayka llora desconsolada al ver esas imágenes y, en su encuentro con Pablo, le dice otra vez entre lágrimas: "Me has hecho daño". ¿Podrán continuar con su relación?

Tom Brusse, novio de Melyssa Pinto, se deja querer por una de las solteras en 'La isla de las tentaciones 2'

Otra de las relaciones que puede pender de un hilo también es la formada por Melyssa Pinto y Tom Brusse. Las imágenes hasta ahora emitidas nos hacen intuir que es probable que Tom le haya sido infiel a la extronista, pues el que fue su pretendiente en 'MYHYV' llega a confesar: "He cruzado la línea". En una de las hogueras, Melyssa se tira al suelo totalmente hundida y se pone de rodillas ante Sandra Barneda, rogándole una conversación con Tom: "Lo que me haría feliz es que me diera una explicación". Pese a lo impactante del momento, parece que Melyssa todavía protagonizará alguna imagen más extrema, pues imitando a Christofer Guzmán, sale corriendo de la hoguera y se lía a golpes con la arena.

Altibajos en la relación Inma - Ángel

Inma Campano y Ángel de los Santos también sufrirán altibajos en su relación durante su estación en República Dominicana, adonde llegaron intentando erradicar los celos de ella. Unos celos que pueden verse en aumento por la actitud cariñosa que su novia opina que tiene con las solteras, a las que se pega y acaricia en varios momentos del vídeo. "Espero que se controle un poco. Lo he visto bastante abierto para cómo es él", opina su novia.

Pero puede que los celos no sean solo por parte de Inma, y es que podemos ver a Ángel hablando con la presentadora a solas y confesándole que está "roto": "No puedo más, Sandra. Tengo que verla". ¿Habrá caído Inma en la tentación? Su novio, que en un principio se muestra tranquilo y confía en ella, tiene claro que no perdonaría una infidelidad, pero tendremos que esperar para ver qué pasa entre ellos.

Melyssa Pinto abandona la hoguera ante la mirada atónita de sus compañeras en 'La isla de las tentaciones 2'

Parece que el futuro de la última pareja, Melodie Peñalver y Cristian Jerez, tampoco es mucho más esperanzador, pues podemos ver a ella afirmando que no conoce a su novio, a pesar de que llevan nueve años juntos. Quizá Melodie dice esto porque se ve a Cristian diciéndole a una de las solteras que le gusta "un montón" como es, además de reconocer en el confesionario que esta nueva chica le "está despertando algo que creía dormido".

Pero todo apunta a que que Cristian no es el único que desconfiará en esta pareja, ya que pese a su confianza inicial ("Si cae con alguno de estos, me río de ella y de ellos", llega a decir al inicio del programa), podemos ver cómo le reconoce a sus compañeros: "Ahora mismo no quiero ni verla. La miro a la cara y me da asco". ¿Conseguirán perdonarse mutuamente y continuar con su relación al acabar la aventura?

Más sorpresas en el paraíso

Pero no solo veremos los altibajos de estas cinco parejas en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' y es que todavía quedan sorpresas por descubrir, como que habrá una pareja más, la formada por Alessandro Livi, conocido en nuestro país por haber sido concursante de 'Gran Hermano 12+1'. El futbolista italiano participará con su actual pareja, Patricia Guimeras. Otra de las sorpresas que ya conocemos es que vuelve Andrea Gasca, de la primera edición del reality, pero esta vez no lo hará en pareja, sino como tentación para los chicos.