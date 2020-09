'La isla de las tentaciones 2' presenta sus novedades: un Collar del Veto y dos solteros conocidos

Mediaset España ha presentado este lunes la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' a través de una rueda de prensa telemática en la que han estado presentes Manuel Villanueva, Director General de Contenidos, y Sandra Barneda y Carlos Sobera, conductores de las entregas grabadas del programa y de los debates en directo, respectivamente. FormulaTV ha estado entre los medios acreditados del acto en el que se han presentado las principales novedades de la mecánica de esta edición, que se estrena el miércoles 23 de septiembre a las 22:00 horas en Telecinco.

Cinco nuevas parejas pondrán a prueba sus relaciones en dos entornos paradisíacos de República Dominicana: Villa Playa y Villa Montaña. Las casas en las que vivirán por separado junto a un grupo de solteros han sido redecoradas con respecto a la primera edición y volverán a ser escenario de fiestas, tensiones y posibles infidelidades. Marta y Lester, Melyssa y Tom, Mayka y Pablo, Melodie y Cristian e Inma y Ángel son los nuevos participantes de esta edición.

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones 2'

"Todo lo que se ve es cien por cien real, las emociones surgen al momento", ha señalado Sandra Barneda, que ha añadido que "el amor es frágil y lo ratifico, es imposible que tengamos una careta" como defensa a la autenticidad de las parejas. "Es verdad que vienen habiendo visto la primera edición, pero no había pasado 24 horas y no había ni uno que no me hubiera dicho 'si lo sé no vengo, esto es más duro de lo que esperaba'", apuntaba, antes de recordar: "La primera hoguera fue muy mágica, y además fue una hoguera que... puf, menudo estreno tuve".

"'La isla de las tentaciones' va más allá del hit de 'Estefanía'", asegura Barneda, que vivió un momento complicado al mismo nivel que aquella famosa hoguera de Christofer: "Estábamos en una hoguera y de repente desapareció todo el equipo, todos se fueron corriendo. Me quedé a mínimos con la directora y cuando salí dije '¿qué ha pasado?'". "En las villas soy un poco más humana e intento ayudarlos, pero en las hogueras soy la contención absoluta. Lo paso realmente mal", ha confesado la presentadora, que ha llevado muy mal las continuas preguntas de los participantes sobre aquello que no estaban viendo.

El plató de 'El debate de las tentaciones'

"Me parece que va a ser un programón impresionante y una escuela de amor, porque ellos se van a aprender a querer estando allí", ha vaticinado su compañero Carlos Sobera. "Parece que no hay capacidad de sorpresa y no, siempre te acaba sorprendiendo", agregaba, después de que Barneda comentase que el propio equipo en los desayunos de cada mañana se llevaba las manos a la cabeza con lo que había ocurrido en la jornada anterior. Sin confirmar nombres, en 'El debate de las tentaciones' habrá familiares, colaboradores y participantes de la primera edición.

A modo de broma, Carlos Sobera ha propuesto que Sandra Barneda y Nagore Robles participen en una edición de famosos del reality show. "No me vas a ver", afirmaba su compañera. "Yo sería la llorona, soy la que se come más la cabeza y lo pasaría muy mal", admitía la presentadora, que recibió la visita de su pareja durante las grabaciones en República Dominicana.

El Collar del Veto, una de las novedades

Las nuevas entregas de 'La isla de las tentaciones' incorporan algunas novedades con el objetivo de sorprender a los participantes. La primera de ellas es el Collar del Veto, que permitirá a uno de los participantes que su pareja no tenga una cita con uno de los solteros o solteras. Solo existirá un collar en cada villa para todo el transcurso de la edición y todos tienen que estar de acuerdo a la hora de usarlo.

Otra de las novedades es la presencia en las villas de un soltero y una soltera conocidos por el público. Tal y como se intuye en las promociones, la figura femenina corresponde a Andrea Gasca, participante en pareja en la primera edición. Ambos se incorporarán a la convivencia una vez iniciado el día a día, en la segunda entrega.

Grabaciones interrumpidas por el coronavirus

Casi 80 personas de Cuarzo Producciones se desplazaron al Caribe para grabar dos ediciones de forma consecutiva en una situación más complicada de lo normal por la irrupción de la pandemia, que imponía a nivel nacional un toque de queda a las ocho de la tarde. De hecho, las grabaciones se tuvieron que interrumpir unos tres días por un positivo de coronavirus en el equipo. "Se gestionó acorde a los protocoles que se establecen", ha explicado Villanueva. Una vez efectuadas las pruebas, el rodaje pudo continuar "sin una incidencia masiva", ha aclarado.

Carlos Sobera y Sandra Barneda en la presentación de 'La isla de las tentaciones 2'

El Director de Contenidos de Mediaset ha destacado el fenómeno social en el que se convirtió la primera edición a principios de 2020 y los buenos datos de audiencia que obtuvo. También ha confirmado la continuidad del concepto de "televisión transversal" con contenidos en Telecinco, Cuatro y Mitele Plus, plataforma en la que se preestrena la primera media hora del programa este martes a las 21:00 horas. Habrá, además, una app a través de la cual el público podrá interactuar.

Inmersos en el proceso de montaje, desde la cadena no han confirmado el número de entregas que habrá en esta edición, aunque ha indicado que será un número "aproximado" a la anterior y volverá a finalizar con una entrega de reencuentro entre los participantes. "Si pudiésemos tener algún episodio más sería perfecto", ha reconocido. Las entregas grabadas se emitirán los miércoles y domingos en Telecinco y, los debates, comenzarán en Telecinco y darán después el salto a Cuatro en la noche de los martes. Al estreno de 'La isla de las tentaciones 2' le seguirá un episodio de reposición de 'Madres'. Sobre la tercera edición, en Mediaset no han estudiado en qué momento saltará en emisión: "Dependerá también del éxito de esta segunda edición".