Liseth destapa en 'La isla de las tentaciones 2' la traición de Tom a Melyssa en 'MYHYV

'La isla de las tentaciones' ha iniciado ya su segunda temporada. Lo ha hecho con un estreno en Telecinco en el que no han faltado los celos, los reproches y las lágrimas. Una de las primeras parejas en experimentarlo ha sido la formada por Melyssa Pinto y Tom Brusse. Ambos se conocieron a finales del año 2019 en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde él fue elegido por la chica que era tronista en ese momento. Desde entonces mantienen una relación que ha empezado a tambalearse desde los primeros minutos del reality.

Melyssa, Tom y Liseth ('La isla de las tentaciones')

En el primer encuentro entre las parejas y los solteros una de las primeras en presentarse ha sido Liseth. Ella es una joven que ha vivido en Lanzarote y también en Madrid y ha sorprendido a todos por tener un vínculo directo con uno de los participantes del programa, Tom. "Yo la conozco", ha dicho este, ante una Melyssa que no daba crédito a lo que estaba escuchando y que no ha dudado en pedir explicaciones ante lo que estaba oyendo. El chico ha querido tranquilizar a su novia explicándole que la conoció en Madrid en el pasado pero nunca sucedió nada entre ambos.

¿Cómo fue ese encuentro? ¿Hubo tensión sexual? Es lo que precisamente ha querido saber la chica, pero la encargada de responder a su duda ha sido la propia Liseth. Esta le ha contado que se conocieron en una discoteca, siendo él el que se acercó a hablar con ella, un encuentro que no fue más allá ya que no pasó nada... esa vez. "En ese momento no pasó nada, pero tiempo después, cuando tú estabas en el trono de Melyssa nos vimos en una discoteca de Madrid y nos besamos", ha afirmado la chica, lanzando así una directa bomba. Esta ha dejado por tanto en el aire que Tom habría mentido a su actual novia cuando ambos se conocieron en 'MYHYV'.

Melyssa, Tom y Luzma ('La isla de las tentaciones')

Melyssa, derrumbada por Liseth

Él ha negado la información, ha afirmado que sí mantuvieron contacto por mensaje pero nunca llegó a pasar nada más, algo que parece que Melyssa no ha creído demasiado ya que ha roto ha llorar y no ha dudado en enfrentarse a su novio. "No se ha defendido como a mí me gustaría. Yo me hubiera arrodillado... pero él no lo hizo", ha afirmado la chica, confesando que es muy insegura y esta situación le estaba superando.

Pero lo que esta no esperaba es que minutos después, Liseth iba a intentar colocar su collar en el cuello de Tom, algo que este no le ha dejado hacer. "¡Qué te ha dicho que no!" ha sentenciado esta, ante una Liseth que no ha podido cumplir su objetivo. Y aunque este parecía el final de una noche explosiva... todavía quedaba una sorpresa más. Tom también conoce a Luzma Cabello. Esta soltera que ya participó en 'MYHYV' como pretendienta de Miguel, conoció a Tom en la noche marbellí aunque entre ambos parece que no sucedió nada... o eso afirman ellos.