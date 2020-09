Marta Peñate, sobre 'La isla de las tentaciones 2': "Entre Lester y yo había monotonía y había toxicidad"

Calentando motores para el inminente estreno de la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones', las chicas de las parejas protagonistas acudieron a 'Viva la vida' para contar cómo ha sido su experiencia en el reality. Además, Marta Peñate, Melyssa Pinto, Melodie Peñalver, Inma Campano y Mayka Rivera confesaron la razón por la que se lanzaron a participar con sus novios en este formato.

Marta Peñate, en 'Viva la vida'

Marta, que fue concursante de 'GH 16', lleva 11 años de relación con Lester Duque, siendo esta la pareja más longeva de la edición. La participante contó en el programa de Telecinco que antes de entrar al reality "estábamos anclados en la monotonía y había toxicidad en la relación. Fui para darme cuenta de muchas cosas porque, después de once años, no tenía mariposas, había confianza o no, y otras cosas".

Por otra parte, Melyssa conoció en 'Mujeres y hombres y viceversa' a Tom Brusse y solo llevaban 8 meses juntos. Destaca de su paso por el programa la dureza que suponía perder la noción del tiempo, pero reconoce que ha sido todo muy emocionante. A su vez, Melodie entró en el concurso tras 9 años de relación con Cristian Jerez, y lo hizo para aclara una serie de dudas antes de tomar ciertas decisiones. ¿Seguirán juntos tras tantas tentaciones?

Inma, la más celosa de las cinco

En 'Viva la vida', Inma confesó ser la más celosa, algo que culpa a hechos que pasaron en relaciones anteriores. Además, su pareja, Ángel de los Santos también lo es, por lo que su paso por este programa podría ayudarles a confiar más el uno en el otro. "Me han sido infiel, han jugado conmigo y eso me ha hecho desconfiada", confiesa Inma, antes de dar paso a Mayka. Esta última participante quería saber cómo se comporta su novio cuando no están juntos y cómo se relaciona con otras chicas. ¿Le habrá sorprendido el comportamiento de Pablo Moya?