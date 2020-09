Marta se enfrenta a Lester y amenaza con abandonar 'La isla de las tentaciones 2'

Marta Peñate y Lester Duque han sido sin duda dos de los grandes protagonistas de la primera entrega de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Tras una primera noche en la que la canaria no dudó en enfrentarse a Elisa y Fátima, esta ha protagonizado después otro enfrentamiento, en esta ocasión con su novio. La chica no ha podido evitar sentirse completamente traicionada al ver como Lester defendía a las dos chicas con las que ella mantuvo una disputa horas antes. ¿Se estaba dejando llevar por la atracción? ¿Era el primer paso para una futura traición?

Lester y Marta en 'La isla de las tentaciones'

"Ellas después se disculparon, me dio lástima que discutieras con ellas", le ha afirmado Lester a Marta, una explicación que ha indignado a Peñate, que se ha sentido sumamente ofendida por su chico. "¿Me vas a dejar de loca?", ha sentenciado esta, mientras Lester le intentaba hacer ver que Fátima le respondió con mal genio porque ella se había reído de su caída y Elisa se había disculpado por su discusión la noche anterior. Unas palabras que no han servido de nada, ya que en ese momento la exparticipante de 'GH' ha amenazado con abandonar definitivamente el concurso.

"¡Me voy! ¡Me quiero ir!", ha dicho esta, mientras salía corriendo del lugar con Lester detrás, intentando alcanzarla. En ese momento ambos han protagonizado una fuerte disputa en la que Lester intentaba convencer a su novia que nunca la engañaría, pero esta no estaba dispuesta a creerle. "¿Qué eres ahora un sugar daddy tú con esa niña?", ha seguido diciendo Peñate, calificando a Elisa una vez más de "chihuahua", como en la noche anterior. "¡Es que eres un falso!", ha seguido diciendo, ante un Lester que no sabía como tranquilizar a su novia, totalmente histérica.

Lester elige a Elisa, la enemiga de Marta

Finalmente todo se ha calmado, pero lo que Marta no esperaba es que a la hora de colocar los collares, ¡Lester iba a elegir a Elisa! Sí, el chico ha dejado claro que su favorita es la gran enemiga de su novia, algo que ha dejado atónita a esta. "No sabía yo que era un 'sugar daddy' y le gustaban los chihuahua", le ha dicho Marta Peñate a Sandra Barneda. "¿Qué hago? ¡Es que tú cállate", ha respondido a un comentario de Lester intentando defenderse. "Te podría dar donde más te duele... pero no lo voy a hacer. Yo sí soy una buena mujer, pero espero que después de este fallo sepas que vas a tener que remontar demasiado", ha sentenciado la canaria, para después seguir preguntándole que por qué lo ha hecho. "El hombre de mi vida no me hace esto", ha afirmado, ante un Lester que poco podía hacer. "¡Que se vaya! ¡Que se vaya!", ha afirmado Marta mientras corría por la playa para alejarse de su novio.