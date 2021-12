La entrevista de Massiel en 'Sábado deluxe' hizo estallar a Jorge Javier Vázquez. El presentador tuvo que hacer frente a las palabras de la veterana cantante, quien le acusó de ser haber sido "un maltratador" con parte de su equipo. El catalán entró en cólera y tuvo que defenderse en pleno directo, reprochando la actitud de la invitada del espacio de la Fábrica de la Tele.

Massiel y Jorge Javier Vázquez

Massiel y Jorge Javier Vázquez estaban hablando de la figura de Miguel Bosé, un gran amigo de la artista. Sus diferencias de opiniones sobre las últimas intervenciones del cantante, provocaron una demoledora frase del presentador: "No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé". Estas palabras no sentaron nada bien a la cantante, quien lanzó toda una acusación sobre el comunicador: "Tú has sido un gran maltratador de la gente", afirmó Massiel.

La demoledora declaración de Massiel sorprendió a Vázquez, quien intentó cortar de raíz el asunto: "Por ahí no vayamos". El conductor de 'Sábado Deluxe' quiso responder tajantemente la insinuación de la entrevistada: "Que salga una persona de mi equipo", dijo el periodista. Sin embargo, la artista no le dejó terminar la frase y continuó con su ataque: "No se van a atrever nunca", sentenció.

"No ha salido una persona ni va a salir"

El ataque de Massiel a Vázquez sorprendía cada vez más al comunicador, quien quiso seguir desmintiendo la afirmación de la cantante: "Yo podré tener prontos y pelearme, pero a mí no se me puede llamar bajo ningún concepto maltratador, jamás". De hecho, el presentador dijo que "no ha salido una persona ni va a salir jamás".

El catalán intentó hacerle ver a la entrevistada, la difícil posición en la que le había colocado: "Me pones en una situación que no me merezco". Al parecer, estas palabras hicieron reflexionar a la veterana artista, quien intentó retirar su brutal acusación y suavizar el tono de la conversación: "Conmigo eres cojonudo", afirmó Massiel.