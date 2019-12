El entrenamiento y la dieta de Can Yaman al descubierto: Estos son los secretos de su físico

El galán turco de moda es sin duda Can Yaman. El intérprete ha conseguido ganar una gran fama internacional por su trabajo en las producciones 'Erkenci Kus' y 'Dolunay' y prueba de ello es el multitudinario recibimiento que tuvo el intérprete en su reciente visita España. Fueron muchos los fans que no dudaron en recibirle en el aeropuerto y esperarle incluso en la puerta de su hotel, mientras que centenares de periodistas también le acompañaron, en este caso en un multitudinario evento para hacer balance del éxito de sus producciones en Mediaset España. Can Yaman interesa, es un hecho, por eso no sorprende que sus seguidores quieran conocer a fondo su vida, incluidas sus rutinas deportivas gracias a las que ha conseguido el cuerpo que tiene a día de hoy.

Can Yaman entrenando

CrossFit y mucho boxeo

No son pocos los que están encantados con el físico de Can Yaman, por ello la publicación Men's Health ha querido charlar con el intérprete para conocer cómo entrena y cuál es su dieta. Tras un extenso reportaje realizado tiempo atrás en la versión turca de la publicación, la española ha lanzado ahora una extensa entrevista en la que se descubren todos los secretos del actor. ¿Cómo se prepara Can para ser el galán turco que a todos enamora? Pues bien, tal y como él mismo cuenta, es un gran aficionado al CrossFit y al boxeo, unas disciplinas deportivas que une con calistenia y ejercicios en los que la fuerza es fundamental. Además, realiza artes marciales mixtas, siendo esta otra de sus grandes pasiones en cuando a deporte se refiere.

Así son sus rutinas diarias

Pero el deporte no es algo nuevo en su vida y es que el protagonista de 'Erkenci Kus' explica que "hago deporte desde niño y para mí es una filosofía de vida: mantenerme en forma y comer bien es una prioridad en mi carrera". Respecto a las rutinas que realiza, el actor cuenta que "ahora hago una hora de boxeo y media hora de CrossFit diarias" y deja claro que "trabajo sobre todo con mi peso corporal y con un ritmo cardíaco alto, para quemar calorías". El intérprete tiene claro que en sus personajes el físico es fundamental y es que el ritmo que supone el rodaje de este tipo de series es muy alto: "Tengo claro que las personas que hacemos deportes nos cansamos menos en nuestra vida diaria, y para alguien que graba una novela es una ventaja".

Esta es su dieta

Más allá de ejercicios físicos, Can Yaman explica también cómo es su alimentación. El galán turco explica que le gusta llevar a cabo una dieta equilibrada de carbohidratos, proteínas y grasas y que siempre, en absolutamente todas sus comidas debe haber algo fundamental: "El sabor". Para conseguirlo, adereza muchos de sus alimentos con comino, linaza y come mucho ajo para para proteger su sistema inmunológico. Además, este explica que su antojo son los pancakes de harina de avena y los plátanos y que le encanta comer huevos y alcachofas, precisamente estos son alimentos él los califica como "indispensables" en su dieta habitual.