El 2 de julio de 2021, Angela Dobrowolski, llegaba a un acuerdo con Josep Maria Mainat y aceptaba una pena de 17 meses cárcel por romper la orden de alejamiento y allanar la vivienda del productor. No obstante, la alemana tiene todavía asuntos pendientes con la justicia y con su exmarido, ya que la acusación de intento de asesinato sigue su curso. Ya divorciada de Mainat, Dobrowolski se ha sentado en 'El programa del verano' durante la mañana del 5 de agosto para otorgar su primera entrevista tras su separación.

"Josep María Mainat no es la víctima, es un maltratador. Por mucho que me duela decir eso del padre de mis hijos. A mí no me hace ninguna gracia ni me da ningún placer sacar nuestros asuntos privados a la luz. Ni tener que asumir esas circunstancias, pero es importante que yo lo reconozca", explicaba ella, respondiendo a la pregunta de si ella se sentía una mujer maltratada. "En 13 años de relación, una vez tuve una crisis nerviosa en la que volaron cosas. Eso lo reconocí y fui yo misma a los Mossos d'Esquadra a denunciarlo y a reconocerlo. Por lo tanto, no creo que esté justificado llamarme una persona maltratadora y violenta", añadía ella, defendiendo su postura.

"La versión dada por los medios en la que dicen que me llevo una casa de un millón, mucho dinero y una vida estupenda, no corresponde. Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir: 10.000 euros. Después de más de 13 años juntos, yo nunca quise enriquecerme con este matrimonio, por eso insistí en un contrato matrimonial", confesaba Angela Dobrowolski, explicando que no tiene ni casa ni trabajo. "Mis hijos han desaparecido de mi vida y este es el punto más duro para mí. No hay acuerdo y no veo probable que lleguemos a uno porque él no los quiere soltar. Yo pensaba que solo quería ganar, pero ya lo ha hecho", declaraba la de Alemania, mostrándose afectada.

La entrevista de Angela Dobrowolski en 'El programa del verano' ha generado muchas reacciones en las redes sociales y la mayoría no han sido positivas. "No tenéis vergüenza llevar al plató a una mujer que, supuestamente, ha intentado asesinar a su marido", empezaba señalando uno de ellos, resumiendo el pensamiento general de los usuarios que han opinado sobre su reaparición televisiva.

Además de criticar que el programa acogiese a Angela Dobrowolski, muchos de los comentarios echaban en cara a Mediaset que se "apoye a una señora que ha intentado envenenar a su marido", pero se despidiera a Antonio David Flores "con una denuncia archivada". "Yo he cambiado. Antonio David no puede entrar a Mediaset y dan voz a esta tía", se quejaba otro internauta.

