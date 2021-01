Ángela Dobrowolski (mujer de Josep María Mainat) y su amante se postulan para ir a 'Supervivientes'

Mientras Angela Dobrowolski se encuentra en la cárcel tras el supuesto intento de asesinato a su exmarido, Josep Maria Mainat, el amante de esta, Gabriel Castro, realizó una entrevista para ABC donde explicó cómo se encontraba la mujer del productor durante su estancia en prisión. Castró confesó también que se había planteado participar en un reality show de Telecinco para poder ayudar de alguna manera a Dobrowolski: "Me gustaría ir a 'Supervivientes' y me gustaría ganarlo, y con esto podría ayudar a Angela con su defensa".

Angela Dobrowolski y Miquel Valls

La pareja estaría realmente interesada en formar parte de 'Supervivientes', algo que también confirmó Miquel Valls en 'El programa de Ana Rosa' el 25 de enero. El reportero aseguró que Dobrowolski se puso en contacto con él hace un mes para informar que había firmado con un programa de televisión para dar una entrevista, pero "no llegaron a un acuerdo económico". Por si fuera poco, la expareja de Mainat pidió ayuda a Valls para poder participar en el formato de supervivencia porque era "su ilusión y la de Gabriel".

Según explicó el periodista en 'El programa de Ana Rosa', el equipo de casting del reality habría hablado con la esposa de Mainat "hasta en tres ocasiones distintas y se proponen para participar en este programa de televisión los dos": "Finalmente, descartan a Angela porque cada semana tendría que ir a firmar a los juzgados y a Gabriel por los antecedentes que tiene". No obstante, el periodista aseguró que Dobrowolski continúa luchando desde la cárcel para que al menos sea su amante el que consiga concursar "para limpiar la imagen que hay de él y facturar".

Gabriel Castro defiende su imagen pública

Además de confirmar sus ganas por participar en 'Supervivientes', Gabriel Castro afirmó que mantiene contacto con Angela Dobrowolski todos los días porque la considera su "amiga": "Todo el mundo le ha dado la espalda y la han dejado sola. Yo a mis amigos no les dejo tirados", aseguró el joven, quien además defendió lo que hizo la esposa de Mainat: "No me sorprende. Es como actuaría una persona que se ha quedado sin casa, sin hijos, sin nada después de estar acostumbrada a tenerlo todo y llevar una vida como la que ella llevaba".

Por supuesto, aprovechó la entrevista en ABC para defender la imagen pública que tiene actualmente: "Lo que más me ha molestado es que digan que soy un maltratador, escort y que tengo problemas con la justicia. Que me pongan como un delincuente", denunció el mecánico, quien mostró además un certificado oficial al periódico que probaría que no tiene antecedentes penales.