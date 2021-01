Ángela Dobrowolski, ex mujer de Mainat, vuelve a ser detenida por allanamiento de morada

Ángela Dobrowolski vuelve a protagonizar otro capítulo de lo que ya conocemos como el Caso Mainat, puesto que ha vuelto a intentar "hacer una visita inesperada" a Josep Maria y sus hijos. En nuevo intento de allanamiento de morada que tuvo lugar en el barrio de Horta (Barcelona), Dobrowolski se lanzó a trepar por una cañería para acceder a la casa a través del tejado. Sin embargo, la policía de la ciudad condal la encontró en el patio de la casa y, tras ser atendida, se procedió a su detención.

Ángela Dobrowolski en 'En el punto de mira'

Si echamos cuentas, esta es ya la cuarta vez que los cuerpos de seguridad detienen a Ángela Dobrowolski desde que se dio a conocer por ese presunto intento de asesinato. De hecho, esa es la primera causa (y más importante) por la que se le juzgará tras, supuestamente, haber intentado acabar con la vida de Mainat administrándole más dosis de insulina de lo permitido. Tras esta última detención, el abogado de Dobrowolski ha asegurado que estaba "muy nerviosa" y se encontraba en el hospital a la espera de pasar a disposición judicial.

Sin embargo, ella argumentó a la Guardia Urbana que solo quería entrar "para ver a sus hijos", pero el juez interpuso una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a ellos. Sea como fuere, la segunda vez que sufrió una detención fue por la falsificación de talones bancarios a nombre de su exmarido y también existe una tercera. En aquella ocasión, fue acusada de robo con fuerza en una de las casas del creador de 'Operación Triunfo'.

Dobrowolski no se arrepiente

Durante una entrevista en 'Equipo de investigación', Ángela Dobrowolski aseguró no arrepentirse de lo ocurrido, asegurando que intentó "salvar la vida" de Josep María Mainat. Sin embargo, estas declaraciones podrían ser contradictorias con las presuntas búsquedas halladas en su ordenador sobre "cómo inducir a alguien a un coma diabético". Para concluir, comentó: "Me han robado mis hijos, me han metido en la cárcel... He visto el calabozo tres veces y he sentido las esposas cortando mi piel".