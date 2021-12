Los 10 especiales navideños más míticos de series animadas para pasar una Navidad en familia

Con la llegada del frío invernal y las reuniones festivas de fin de año, nada mejor que reunirse en torno al calor de la televisión y de sus especiales navideños. Al ser unas fiestas familiares, especialmente volcadas en los más pequeños de la casa, puede ser una buena idea seleccionar episodios de series de animación aptas para todas las edades. Hay mucho donde elegir, desde las que tratan la fiesta con respeto y se dejan inundar por el espíritu navideño, hasta aquellas que apuestan por la ironía más desenfadada.

Snoopy y Charlie Brown celebran la Navidad

Con tanta oferta, desde FormulaTV hemos querido realizar este repaso por aquellos especiales de dibujos que no pueden faltar en el visionado vacacional. Aunque la lista apela a varias generaciones de telespectadores y a varias sensibilidades, todos estos capítulos tienen en común la luminosa decoración, los regalos, las reuniones entrañables y, en definitiva, todo aquello que no puede faltar para celebrar estas fechas mágicas.

1 'Patoaventuras' - "La última Navidad"

El elenco de 'Patoaventuras' celebra la Navidad

Uno de las referencias más utilizadas para los especiales navideños es "Cuento de Navidad" de Charles Dickens. Sin embargo, pocas series tienen como protagonista a un personaje basado en el Ebenezer Scrooge del mítico relato, como sucede con 'Patoaventuras' y Gilito McPato. En el episodio "La última Navidad" se exploran las relaciones entre el avaro McPato y este cuento clásico y se les da una vuelta de tuerca, por lo que, aunque la ficción tiene otros episodios navideños, éste podría ser considerado el más especial.

En su trama, el tío Gilito parece el clásico aguafiestas que rechaza celebrar la Navidad. Pero sólo lo parece, ya que se descubre que lleva años manteniendo una tradición de escapar junto a los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras a pasarlo bien viajando a las mejores fiestas invernales de todos los tiempos. No obstante, se acaba dando cuenta de que la familia es más importante que su disfrute y quiere regresar, algo que hace enfadar al fantasma de las navidades pasadas, que no quiere perder esa tradición junto a su amigo. Esto, cómo no, genera una aventura que pone en peligro la vida de Jorgito e incluye un Wendigo y a un jovencito Pato Donald.

2 'Las macabras aventuras de Billy y Mandy' - "Billy y Mandy salvan la Navidad"

El Papá Noel vampiro de 'Las macabras aventuras de Bily y Mandy'

Hasta la serie para niños más siniestra se vio inundada de espíritu navideño, a pesar de la actitud de Mandy. La siempre escéptica y apática coprotagonista de estos dibujos no cree que Papá Noel sea real al comienzo de este episodio, por lo que su amigo Calavera está dispuesto a demostrarle que se equivoca haciendo un viaje al polo norte.

Una vez que han llegado al helado paraje, se encuentra con que Papá Noel existe, sí, pero ya no se encuentra en el mundo de los vivos. Esto se debe a que ha sido convertido en un vampiro sediento de sangre que amenaza con arruinar las fiestas navideñas. Así pues, Mandy y Calavera viajan por todo el globo para buscar al jefe de los vampiros y así acabar con él, devolviendo a Papá Noel a su estado natural.

3 'Hora de Aventuras' - "Los alegres secretos del muérdago"

La casa árbol de Finn y Jake durante "Los alegres secretos del muérdago"

Los misterios en torno al mundo de 'Hora de aventuras' son uno de los puntos fuertes de la emblemática serie de Cartoon Network, por lo que no hay manera más adecuada para celebrar las fiestas que con una revelación de algunos de esos secretos. Esto es lo que hace "Los alegres secretos del muérdago", un episodio doble en donde se descubre por primera vez parte de la historia del Rey Hielo, así como su nombre real.

Todo ello se hace en un episodio en el que Finn y Jake se reúnen en medio de una tormenta de hielo para ver las cintas secretas del Rey Hielo, que en un primer momento son sólo un montón de chorradas. Al reunirse junto a la chimenea con este propósito, instauran por primera vez en Ooo la tradición de juntarse en el día más frío del año para llevar jerséis gordos y conmemorar ese día.

4 'Batman: La serie animada' - "Navidades con el Joker"

El Joker aparece en las televisiones de la mansión Wayne en Navidad en 'Batman'

En su segundo episodio, 'Batman: La serie animada' ya se adentraba en el mundo navideño con este episodio en el que el Joker escapa de Arkham subido a un árbol de Navidad mientras canta un improvisado villancico muy ofensivo para Batman. El espíritu festivo del villano es tan particular que le lleva a secuestrar a varios habitantes de Gotham, retransmitiéndolo todo por televisión.

Así pues, Batman y Robin deben reunirse para ver este particular especial navideño de su archinémesis para así sacar alguna pista que les permita detenerle. Finalmente, consiguen dar con su paradero en una aventura que el príncipe payaso del crimen había ideado sin otro propósito que el de entregar un regalo al caballero oscuro. Un regalo que, como no podía ser de otra manera, no es otra cosa que una broma pesada.

5 'Futurama' - "Cuento de Navidad"

Robo Santa Claus, la versión malvada de Papá Noel en 'Futurama'

Las primeras navidades que Fry pasó en el siglo XXXI fueron toda una revelación. Acostumbrado a que en su siglo XX natal fueran una fecha deseada y entrañable, con un Papá Noel amable y campechano, se percata al acercarse diciembre de que todos la perciben como un momento horrible debido a que las navidades presagian la llegada de Robo Santa Claus, un robot que estima que todos los humanos han sido malos y, por lo tanto, debe exterminarlos.

Lo que no ha cambiado de las festividades es que la gente aprovecha para reunirse con su familia más cercana para pasar nochebuena encerrados en casa, resguardados de la amenaza de este Papá Noel metálico. La única que no puede hacerlo por no tener familia es Leela, la capitana de la Planet Express, por lo que Fry se decide a llevarle un regalo a la antigua usanza navideña, aunque con ello se exponga a los funestos ataques del terrible Robo Santa Claus.

6 'Phineas y Ferb' - "Las vacaciones de Navidad de Phineas y Ferb"

Perry el Ornitorrinco apresado entre decoración navideña en 'Phineas y Ferb'

Aunque 'Phineas y Ferb' se ambienta fundamentalmente en verano, su espíritu siempre festivo no podía dejar pasar la oportunidad de celebrar las navidades. En este especial, que batió el récord de lo más visto en Disney XD, los hermanos realizan una de sus disparatadas construcciones durante toda el Área de los Tres Estados con la idea de que sea visible desde el cielo y agradecer a Papá Noel su labor.

No obstante, el Doctor Doofersmith hace de las suyas al crear un dispositivo, el "Malinador", que hace que todas las personas de Danville entren en la lista de niños malos de Papá Noel. Pronto, Perry el ornitorrinco se lanza a detener sus planes, pero al mismo tiempo los proactivos Phineas y Ferb cargan sobre sus hombros todo el espíritu navideño para animar las fiestas a pesar de la desgracia con, por supuesto, una buena dosis musical de canciones.

7 'Historias corrientes' - "Especial de Navidad"

Benson en un ambiente navideño en 'Historias Corrientes'

Una de las tramas más repetidas de los especiales navideños tienen que ver con quitarle importancia a los regalos y al egoísmo que conllevan y centrar la festividad en aspectos más positivos como compartir y celebrar con los seres queridos. En 'Historias corrientes' también incidieron en este mensaje, pero sin abandonar su espectacularidad y su tono siempre molón.

En este capítulo, Mordecai y Rigby se convertían en ayudantes de Papá Noel para detener a uno de sus elfos, Quilgin, quien había creado el regalo perfecto, pero a costa de afectar negativamente a las personas cercanas de quien lo recibiera. El enfrentamiento contra este elfo rebelde resulta en una aventura que convierte a Papá Noel en un duro héroe de acción y en la que participan buena parte de los empleados del parque.

8 'Bob Esponja' - "Navidad, ¿qué?"

Bob Esponja y Gary celebran la Navidad desde su piña debajo del mar

De todos los personajes de 'Bob Esponja' que podrían encarnar a Papá Noel, el más inesperado bien podría ser Calamardo. El pulpo, con su actitud siempre indolente y escéptica, es lo más alejado a la alegre y oronda personalidad festiva, pero se ve obligado a asumir este rol en este emblemático episodio.

Todo sucede cuando Bob Esponja descubre la Navidad gracias a Arenita y consigue entusiasmar a todo Fondo de Bikini con la llegada de Papá Noel. Cuando éste no llega, Calamardo se burla de la ilusión infantil de la esponja marina y su amigo Patricio, y el resto de la población submarina culpa a Bob por mentirle. Pero el propio Calamardo se siente mal por el acoso al que es sometido su vecino, así que suplanta a Papá Noel, ganándose el respeto del original, que le acaba haciendo una visita.

9 'El asombroso mundo de Gumball' - "La mentira"

La familia Watterson reunida en el Tope Day de 'El asombroso mundo de Gumball'

Aunque hay más episodios navideños en la alocada e irreverente 'El asombroso mundo de Gumball', su episodio más mítico dedicado a las fiestas de invierno está ambientado después de Navidad, a principios de enero. Es en estas fechas en las que toda la ciudad de Elmore se deprime horriblemente por la vuelta a la rutina, por lo que Gumball y su hermana Anaís se inventa su propia festividad: el Tope Day.

Gracias a la invención del Tope Day, todo el mundo consigue animarse, pero esto obliga a Anaís y Gumball a seguir desarrollando la festivdad, en la que incluyen todo lo que consideran guay, con un poco de improvisación. Así, crean a su propio personaje asociado a la fiesta, el Tope Colega, que entrega regalos deslizándose desde el retrete. La absurda fiesta se convierte en real gracias a sus elaboradas mentiras, que, por otro lado, tienen que llegar cada vez más lejos.

10 'Los Simpson' - "Sin blanca Navidad"

'Los Simpson' celebran la Navidad con su particular familia

A lo largo de su longeva historia, 'Los Simpson' han celebrado la Navidad con múltiples especiales, pero ninguno tan recordado como aquel que también es su primer capítulo. En "Sin blanca Navidad" no sólo se presenta a la familia amarilla, sino que se cuenta la rocambolesca historia que llevó a unirse a ella a su perro, Pequeño Ayudante de Santa.

En este episodio, Bart se hace un tatuaje cuyo borrado hace tambalear la economía familiar, que quiebra totalmente cuando los trabajadores de la Central Nuclear se quedan sin paga extra. Así, Homer debe participar de una escalada de acciones desesperadas para tratar de reunir dinero para los regalos navideños que, no obstante, no arruina las festividades para los Simpson.

EXTRA: Los imprescindibles Charlie Brown y el Grinch

El elenco de 'La Navidad de Charlie Brown'

En Estados Unidos hay dos especiales que son auténticamente legendarios cada diciembre, hasta el punto de que, si no se emiten, para muchos norteamericanos es como si no hubiese Navidad. Su importancia social no es la misma en España, pero siguen siendo dos grandes especiales inundados de espíritu navideño.

Por un lado está 'La Navidad de Charlie Brown', de 1965, en donde el dueño de Snoopy afronta la Navidad con su habitual depresión, pero acaba siendo consolado por su tropa de amigos para que disfrute de la fiesta. También se emite cada año 'Cómo el Grinch robó la Navidad', un original de 1966 que adapta el cuento clásico del Dr. Seuss y que es uno de los productos más responsables de la popularidad masiva del ser verde que odia las pascuas.