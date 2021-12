RTVE ha realizado su habitual evento para presentar la programación navideña que llenará sus parrillas tanto de televisión como de radio y en el apartado digital. "Estamos oliendo la navidad. Para RTVE, es muy especial. Queremos dar unos contenidos especiales en estos días, los trabajamos mucho", aseguraba Ana María Bordas, la directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE, quien se ha acordado de todos los profesionales de la casa que han participado en estos programas.

Ana Obregón y Anne Igartiburu presentan las Campanadas 2021

Aunque lo normal suele ser comenzar las fiestas con el Sorteo de Navidad, en esta ocasión el inicio lo marca el Festival de Eurovisión Junior 2021, que se celebra en París el 19 de diciembre. "Todo el leitmotiv del Eurovisión Junior de este año en París va alrededor del 'Christmas in Paris'", relata Bordas. Levi Díaz y Eva Mora, jefa de la delegación, que no han podido estar en la presentación, han compartido un mensaje y han anunciado que estarán recibiendo a los Reyes Magos el 5 de enero.

El Sorteo de la Lotería de Navidad estará conducido por Sandra Daviú y Blanca Benlloch. "Siempre hay números y fechas emblemáticas e incluso otras que son sobre tragedias. Nosotros lo vivimos con intensidad e ilusión. Es un día muy especial. Esperamos que este año se cumplan", comentaba la de Castellón. Además, RTVE ha confirmado que debido a la pandemia volverán a retransmitir la señal institucional.

Ana Obregón, por partida doble

Uno de los programas clásicos de la Navidad es 'Telepasión', que aseguran que lo viven "como algo muy especial". Boris Izaguirre y Ana Obregón son los presentadores de esta edición que vuelve a contar con rostros de la Corporación para llenar de música la Nochebuena. "El guion y la dirección maravillosa de Juan Luis Iborra. He hecho casi 20 'Telepasiones', pero como este no hay nada. Trabajar con Boris, él no se cree que es actor, pero es un actorazo increíble. Canta igual de mal que yo", explicaba Obregón, quien recordaba que fue el venezolano quien guionizó sus primeras Campanadas allá por 1994.

Y hablando de Campanadas, Ana Obregón y Anne Igartiburu son las encargadas de despedir 2021. "Van a ser unas Campanadas con un mensaje de esperanza por mi parte", aseguraba la primera. "Es lo único que queda cuando lo has perdido todo y mucha gente se va a identificar conmigo porque muchos han perdido a seres queridos y trabajos con la pandemia". En cuanto a Canarias, Nieves Álvarez se estrena como presentadora junto a Roberto Herrera. La pareja estará desde un hotel de La Palma donde hay más de 400 personas hospedadas. "Nos dijeron que no nos olvidáramos de ellos cuando se apague el volcán y en TVE no nos olvidamos", comentaba el canario.

José Mota en la presentación de RTVE

Antes de las Campanadas, La 1 emitirá un especial de José Mota en donde se actualiza el "Cuento de Navidad" de Charles Dickens. "Quería reflejar a través del relato de Dickens cuando hacemos mal uso de las redes sociales y ocurren cosas tremendas", explicaba su creador. "No he querido darle un papel principal a la política este año. Me adentro mucho más en lo social y el día a día. Hay un homenaje para Raffaella Carrà en el especial". Además, afirmaba que se adentra en los límites del humor de la mano de Santiago Segura al recrear un Ministerio del Tiempo cómico.

Ed Sheeran actuará en Televisión Española

Raffaella Carrà no solo estará presente en el especial de José Mota, sino también será la protagonista de 'Cachitos de hierro y cromo' en La 2. Tal y como han comentado, artistas como Aitana, Soleá Morente y Samantha Hudson, entre otras, versionarán sus temas. Y en La 1, tras las Campanadas, se dará la bienvenida al 2022 con una gala musical con más de 80 artistas, donde, por primera vez, Ed Sheeran actuará en una televisión de España. Además, será la primera vez que dos mujeres presenten la gala.

Otro de los contenidos esenciales de la programación navideña es la gala 'Inocente, Inocente', que estará capitaneada por Anne Igartiburu junto a Jacob Petrus y Carolina Casado con la intención de recaudar dinero para ayudar en la investigación del cáncer infantil. "Necesita todo el apoyo, no solo económico, que podamos dar. Es un momento para estar ahí", afirmaba Petrus. Juanma Castaño será uno de los famosos víctimas de una inocentada en un programa que contará con artistas como Los Secretos y Omar Montes. Además, Jacob Petrus vivirá la Cabalgata junto a Marta Solano y Lucrecia: "Lo vivimos con mucha ilusión porque el año pasado no tuvimos y es la Cabalgata del reencuentro", exponía Solano.