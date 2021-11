El especial navideño, que cuenta con rostros como Khalid y Ariana Grande, se estrena el 3 de diciembre.

Apple TV+

Mariah Carey es sinónimo de Navidad, y es que cuando llega la época de luces, guirnaldas y árboles de navidad, la cantante resurge para llenarnos el día a día de villancicos. Y para ayudarla en esta misión, Apple TV+ tiene preparado un especial navideño protagonizado por ella bajo el nombre 'La magia continúa con Mariah Carey', que estará disponible en la plataforma a partir del 3 de diciembre.

La icónica cantante se unirá a varios rostros conocidos como Khalid, Ariana Grande y Kirk Franklin, con los que extenderá el espíritu navideño a todo el mundo. Además, Carey interpretará por primera vez su nuevo single, "Fall in Love at Christmas", y una nueva versión de "Christmas (Baby Please Come Home)". Y como no podía ser de otro modo, "All I Want for Christmas Is You" también resonará en este especial.

'La magia continúa con Mariah Carey' cuenta con una entrevista a la protagonista de este mágico y navideño evento, liderada por Zane Lowe. Mariah Carey relatará cuáles son sus momentos favoritos de la Navidad junto a Moroccan y Monroe, sus gemelos. Carey produce el especial de Apple TV+ junto a Tim Case, Charleen Manca y Matthew Turke y Joseph Kahn, director de videoclips, es el encargado de ponerse a las riendas de la dirección.