La erección de Cristian Suescun mientras Yola Berrocal le hace un masaje en 'La casa fuerte'

Cristian Suescun no se esperaba hace un tiempo estar viviendo su sueño: convivir con Yola Berrocal. El concursante de 'La casa fuerte' confesó que su compañera le ha gustado desde pequeño, cuando la veía en televisión y revistas, y ahora, que se van conociendo cada vez más, la relación va viento en popa y más desde que el domingo se dieron unos relajantes masajes para aliviar tensiones.

Cristian Suescun tiene una erección en 'La casa fuerte'Telecinco

Comenzó ella dándole el masaje a él ante la mirada de Leticia Sabater y Maite Galdeano, quienes comentaban la jugada. La cantante preguntaba a Maite si la novia de su hijo era celosa. "De verdad que lo es. Y si le viera ahora cómo le está tocando la Yola...", respondía, a lo que Cristian intervino para pedirle a su madre: "Cállate un poco la boca, tía". Yola echaba una importante cantidad de crema en la espalda de Suescun para empezar a restregársela sugerentemente, pero no se esperaba que cuando este se diese la vuelta, habría un importante bulto en su bañador.

Era el turno de devolverle el favor y Yola se quitaba la parte de arriba del bikini para que su compañero le diese un masaje. Algo recatado, prefirió hacerle el masaje colocándose a un lado. "¡Pero ponte encima!", le decía Leticia. Sin embargo, él parecía tener claro que no, porque su novia "se puede poner celosa". Para animar el cotarro y mientras el masaje continuaba, la cantante de la "Salchipapa" empezó a acariciar el culo de su amiga, quien exclamó: "¡Me vais a poner cachonda!".

"No niegues la evidencia"

Durante la gala del domingo 28 de junio, Sonsoles Ónega preguntó a Cristian si ha pasado algo entre él y Yola o si "solo debajo de tu bañador (...) Hemos visto que te relaja lo suficiente para que tú te encuentres... arriba". "Empalmado, vaya, empalmado", matizaba Oriana Marzoli queriendo dejar claro de qué hablaba la presentadora. El concursante aseguraba que no, pero desde plató Ónega le pedía: "No niegues la evidencia". Suescun se defendía diciendo que "otra cosa es que tenga el miembro como lo tenga, pero no", para acabar lanzando este mensaje: "Yo a mi chica la quiero mucho. Te quiero Jéssica".