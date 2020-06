Yola Berrocal y Cristian Suescun se besan en 'La casa fuerte', según sus compañeros

En 'La casa fuerte' han entrado algunos concursantes formando ya pareja sentimental pero parecía previsible que dentro del programa podría surgir el amor entre el resto de participantes. Y precisamente eso es lo que podría terminar pasando con Yola Berrocal y Cristian Suescun, que tal y como han confesado el resto de sus compañeros, se dieron un beso en la boca en la fiesta de cumpleaños de Leticia Sabater en la villa. ¿Estamos ante la nueva pareja del momento en el universo Telecinco? Por la reacción del hijo de Maite Galdeano en la tercera gala del reality, esta unión no parece tan clara como parece.

Yola Berrocal y Cristian Suescun, en 'La casa fuerte'

La historia entre ambos empezó meses atrás, cuando Suescun empezó a comentar Instagram Stories de Yola, evidenciando un claro tonteo por su parte. Él no dudó en negar esta información en 'La casa fuerte' e incluso llamó Gremlin a Yola, algo que molestó profundamente a la chica. Por ello, Cristian no dudo en en pedirle perdón, tal y como la propia Yola contó a Sonsoles Ónega este domingo 21 de junio en la cuarta gala de la edición. "Me sentó mal que me llamase Gremlin de forma peyorativa para que su novia no se molestase (....) pero en la fiesta de Leticia estuvo detrás de mí pidiéndome perdón", afirmó al chica, una versión que corroboró el hijo de Maite Galdeano.

Labrador incitó el beso entre ambos

Lo que no podían esperar ambos es que Oriana Marzoli, y siendo secundada por todo el grupo de participantes después, iban a lanzar el bombazo. "Se besaron los dos. Se dieron un pico delante de todos", afirmó Marzoli, mientras Labrador dio más detalles de lo sucedido. "Yo soy testigo, estábamos en la fiesta de cumpleaños y él vino con Leticia y Yola, pero soltó a Leti y empezó a mirarse con Yola (...) le dije que se besasen y que solo se vive una vez, me dio la razón y se besaron", explicó el chico, mientras otros concursantes del reality como Christofer o Fani daban la razón a estos, evidenciando que era cierto.

Cristian: "No estoy enamorado de mi novia"

Cristian Suescun decidió negar esta versión, limitándose a decir que "no se acordaba de nada", mientras una Yola visiblemente sonriente confesó que no recordaba demasiado el momento y que se había planteado incluso "si había sido un sueño". En definitiva, dejó en el aire que la historia que habían contado sus compañeros realmente sí era cierta. Estos por su parte no dudaron en pedirle a la cantante que no mintiese a la audiencia y confirmase que efectivamente ha habido un primer beso entre ambos. Además, cabe recordar que durante la noche Cristian confesó que no está enamorado de su novia y que "nunca lo he estado de nadie". ¿Logrará Yola romper esta tendencia y enamorar al hermano de Sofía Suescun?