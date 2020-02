Erundino Alonso ('El cazador'): "'Pasapalabra' es una serie de pruebas sin interés con famosos para atraer"

Erundino Alonso, conocido por ser uno de los integrantes de Los Lobos, uno de los pocos equipos que han participado en '¡Boom!' y que se han alzado con el bote millonario del programa, regresa a televisión. El ingeniero de Montes de la Junta de Castilla-La Mancha vuelve como uno de los veteranos del nuevo quiz show de TVE estrenado el 10 de febrero, 'El cazador', donde trata de evitar que concursantes anónimos consigan el premio final.

El mismo día del estreno, paradójicamente,con motivo del 30º aniversario de Antena 3. Su recorrido por concursos televisivos, que comenzó en ' Saber y ganar ', es impecable, aunque en su día a día trabaja con los agentes medioambientales de Guadalajara para realizar un seguimiento de los lobos de la zona. En esta, Erundino habla, entre otros muchos temas, sobre su llegada a 'El cazador' y su relación actual con sus compañeros de Los Lobos.

Erundino Alonso, uno de los cazadores de 'El cazador'

¿Qué te llamó la atención para formar parte de 'El cazador'?

Un salto de nivel cualitativo importante. Yo ya conocía el formato, por casualidad. Estaba en Alemania, fui a echarme la siesta y por casualidad vi el programa, y se jodió la siesta. Tenía 40 minutos de descanso y acabé llegando tarde porque me lo vi hasta el final. Ves el programa y te das cuenta de que mola, rechazarlo es complicado y más si te gusta.

Tener dinero no significa ganar el bote de '¡Boom!'

Tener dinero no significa ganar el bote de '¡Boom!', yo creo que todo el mundo sabe que la gente que tiene pasta, tiene pasta de verdad. Con esto no me estoy quejando, ni estoy diciendo que no es un premio estupendísimo, ni que no sea la releche. Pero si te gusta hacer una cosa, ¿por qué vas a dejar de hacerla? Yo estoy aquí por gusto.

¿Qué se siente al pasar de ser concursante a ser los cazadores del programa con los que tendrán que competir los diferentes aspirantes de 'El cazador'?

Están poniendo en juego tu prestigio, pero sobre todo es muy divertido. Si a ti te gusta jugar al futbolín no necesariamente tienes que ganar pasta para jugar al futbolín, simplemente te lo pasas bien. Si te gusta leer un libro, lees el libro que te gusta, no porque vayas a ganar dinero leyéndote un libro. Y concursando te genera endorfinas el ganar, el acertar una pregunta o el acertar ocho preguntas seguidas, es tu cerebro lleno de endorfinas.

¿Cómo fue la llamada de la productora cuando te contaron que tenían este proyecto entre manos y querían contar contigo?

Fue una llamada muy normal, me llamó Olga, productora de Mediacrest, y me lo estuvo comentando. Justo me iba de viaje al día siguiente. Obviamente no me esperaba la llamada, no tenía ni idea de que se fuese a hacer este concurso y, cuando me explicó de entrada el formato, enseguida me di cuenta de que más o menos era el que yo conocía. En cierto modo te das cuenta de que no puedes decir que no, el cuerpo te pide decir que sí.

Están poniendo en juego tu prestigio pero es muy divertido

Fue bastante sencillo, quedamos y yo entiendo que, como nosotros estamos tanto en los medios, tampoco tienes que hacer mucho casting porque ya te conocen. Nosotros en ¡'Boom!' estuvimos dos años y dos meses; después de dos años y dos meses expuestos en televisión, qué te van a preguntar luego.

Los concursantes de 'El cazador' junto a Ion Aramendi, presentador del programa

Cuando 'El cazador' caza al concursante, ¿se queda con el dinero?

No, no. Nosotros no ganamos ni perdemos un solo duro por cazar, eso es una cuestión del programa. Nosotros simplemente ejercemos honestamente de cazadores y nuestra satisfacción profesional es la que hace que nosotros queramos cazar al concursante o a los concursantes.

¿Tenéis un salario fijo acordado con la productora por programa?

Sí, nos contrata el programa pero nosotros no participamos del premio del programa.

¿Has cambiado al pasar de ser concursante a cazador del programa?

Hay tres fases en el concurso, en la primera no participamos nosotros pero sí en la segunda y en la tercera, que son totalmente distintas. A mí en la segunda me apetece participar más allá de dar una respuesta, es decir, para mí un concurso tiene que generar una cierta empatía con el espectador y también con el concursante al que nosotros queremos cazar. A mí me cuesta mucho salir serio, apretar el botón correcto y ya está, me parece que hay que generar algo más, me apetece comentar un poco las respuestas, decir alguna chorrada, algún chiste malo... no sé si funcionará o no pero a mí me gusta.

¿No conoces al concursante hasta el momento en el que te toca entrar al plató?

A algunos los conoces del mundo de los concursos de televisión, a otros los conoces personalmente, a veces tampoco los conoces mucho o no los conoces absolutamente nada. Eso no influye en que luego contestes ocho preguntas bien y lo caces.

No había aparentemente nada que dejara de hacer y que ahora haga, el bote de '¡Boom!' no me ha cambiado gran cosa

En la tercera no hay lugar para otros comentarios, es una batería de preguntas y aspiras a no fallar. Es una metralleta, es el momento más complicado pero también es el más chulo. A mí me apetece, me hace gracia, me gusta que me pregunten cosas. Si me preguntan pues respondo, y si puedo responder sin equivocarme ni una sola, pues mejor.

¿Cómo te cambió la vida el bote de '¡Boom'? ¿Te diste algún capricho?

No me la ha cambiado mucho, tengo un trabajo bueno, ahora mismo estoy en excedencia por razones mías. Soy ingeniero de montes de la junta de Castilla-La Mancha y no había aparentemente nada que dejara de hacer y que ahora haga, no me ha cambiado gran cosa.

Erundino Alonso junto a sus compañeros de "Los lobos" de '¡Boom!'

Al convertirte en un personaje famoso, ¿ha habido alguna llamada que te ha descolocado?

En el momento en el que tu cara aparece en las televisiones te proponen muchas cosas, hay algunas que haces y otras que no. Por ejemplo, yo echo mucho de menos a mis compañeros, a Los Lobos, nos vemos mucho y nos vamos de viaje en breve a La Patagonia.

La pregunta ideal es la que aborda un tema relativamente conocido pero que le pasa desapercibido a la gente

No sé, alguna cosa de publicidad de esas raras, pero tampoco ha habido alguna así importante. Me imagino que saben a quién le preguntan y a quién no, si me contactan de alguna casa de apuestas creo que saben que la respuesta es no. Eso sí, nos han entrevistado hasta el infinito.

¿Te gustaría dedicarte a la parte creativa del concurso siendo, por ejemplo, guionista?

Sí, eso no me lo han preguntado nunca. Sin duda, cuando haces televisión te das cuenta de las cosas en las que podía mejorar un programa o en las cosas en las que flojea. Nosotros, en cierto modo, aquí somos parte del equipo que hace el programa y yo creo que ayudamos a que crezca, dentro de la medida de nuestras posibilidades. No podemos participar en todo, obviamente, pero sí que le vas cogiendo el tranquillo a lo que es la televisión y a los guiones, sin duda. Cuando veo un programa de televisión, más que intentar contestar a las preguntas muchas veces pienso si es una pregunta buena o mala, bien hecha o mal hecha, bien redactada o mal redactada, oportuna o inoportuna... y se nota cuando un programa tiene guionistas buenos y cuando no.

Y como presentador, ¿te verías?

No, en ningún caso, podría presentar como mucho una vez alguna cosa.

¿Qué tipo de preguntas son las que más te gustan?

En un concurso yo creo que hay sitio para preguntas de diferentes niveles. Para mí la pregunta ideal es la que aborda un tema relativamente conocido pero que le pasa desapercibido a la gente, que solo cuando buceas un poco en el asunto se sabe. Por ejemplo, Donald Trump antes estaba en el partido demócrata pero al ganar las elecciones estaba en el partido republicano. La gente no sabe que antes incluso estuvo en dos partidos, no solo en el partido demócrata. Él lo que quería era llegar allí y le daba un poco igual el camino. Donald Reagan también perteneció al partido demócrata... cosas de ese estilo, interioridades o datos que pasan desapercibidos a la gente.

PErundino Alonso, cazador del quiz show 'El cazador'

¿Cuáles son tus puntos débiles?

Yo no sabía mucho de mitología y estando en los concursos me he picado mogollón y es una de esas cosas que permanentemente estoy leyendo, me apetece. Sin embargo, el mundo de los cómics me parece demasiado vulgar, hay cómics que me han interesado y que me interesan, pero el mundo que interesa ahora mismo en los cómics es un perfil que es permanentemente el mismo: una persona que tiene superpoderes y se enfrenta al mal y se repite hasta la saciedad, siempre lo mismo. Se podría progresar un poquito porque siempre es el mismo coñazo, simplemente cambian los perfiles. Que si yo puedo alargar el brazo, que si yo tengo un pecho de adamantium... qué cansinos.

'Pasapalabra' es una serie de pruebas sin mero interés al que van famosos para que resulte atractivo

Sinceramente no, me apetecería que se quedase en '¡Boom!' porque yo a '¡Boom!' le tengo mucho cariño. Me parece que es un programa que ha sabido crecer fenomenal, que llega a un montón de gente, que es superinteresante, divertido y bonito, más interesante que 'Pasapalabra'. 'Pasapalabra' es una serie de pruebas sin mero interés, al que van famosos para que resulte atractivo para la gente y luego un rosco, que es un formato que funciona muy bien y que te atrae. Pero '¡Boom!' es un programa mucho más completo, los guionistas de '¡Boom!' son, para mi gusto, magníficos y saben encontrar muy bien la pregunta que atrae a muy diferentes sectores. En fin, que no me gustaría.

¿Has hablado con Juanra cuando supiste que serías uno de los cazadores del programa?

Sí he estado en contacto con él bastante. Me ha aconsejado muy bien porque Juanra es un tío muy majo en todos los sentidos y, de hecho, le agradezco mucho todo lo que he estado comentando con él y lo que me ha dicho.

¿Has jugado alguna vez con él al Trivial? ¿Es tan malo como dice?

Yo creo que efectivamente no miente, sería muy malo excepto si le preguntan sobre 'Pokémon'. Me dio él a mí una clase magistral de Pokémon, no hemos jugado al Trivial pero si a matar Pokémon o a no sé qué exactamente porque no entiendo muy bien de ellos.

¿Qué nos puedes contar sobre el documental "El ocaso del rey"?

Soy amigo del que lo ha hecho, David Álvarez, y he puesto pasta como cualquier otro de los que componen el crowdfunding. Luego he colaborado porque es verdad que hemos hablado de él en muchos sitios. Se estrenó el 7 de febrero en Madrid y trata sobre el salmón atlántico. Lo que ocurre con el salmón atlántico en este país es una absoluta desgracia, lo que se hable sobre él es siempre bien recibido.