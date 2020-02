Ion Aramendi: "Kiko Matamoros sería la mejor opción de 'Sálvame' para 'El cazador', es el más culto"

Ion Aramendi regresa a la televisión nacional por la puerta grande como presentador de un divertido quiz show en Televisión Española. 'El cazador', la adaptación del formato internacional 'The chase', muestra a un grupo de anónimos que lucha contra varios concursantes famosos de la televisión para alzarse con el premio final. El espacio de La 1 cuenta con on la participación de Erundino Alonso ('¡Boom!'), Ruth de Andrés ('Saber y ganar') y Paz Herrera y Lilit Manukyan ('Pasapalabra') como cazadores y Aramendi que se encargará de hacer de intermediario entre ellos y los participantes.

, cómo ha vivido su estreno como conductor de un concurso diario de televisión y conocer su opinión sobre qué excompañero de 'Sálvame' vería como concursante de 'El cazador'.

Ion Aramendi, presentador de 'El cazador'

¿Cómo te sientes al formar parte de este proyecto de TVE?

Para mí es una maravilla. Yo estaba trabajando en ETB, muy contento con lo que hacía, y me llamó Mediacrest para decirme que tenía un concurso entre manos para que lo viera, lo hice y me fascinó. Tenía que hacer una prueba y gustó mucho a TVE, así que acabó saliendo para delante.

Me gustaría tener la cara de Jordi Hurtado

Vine hace tres años, pero mi familia y yo seguimos viviendo en San Sebastián, así que voy y vengo. Ha sido un mes y pico duro, de tres o cuatro días de grabación por semana, de cuatro programas cada día. Entonces, venía esos días para grabar y me iba. Tengo a un crío de dos años y medio y yo no puedo estar sin ellos.

¿Te has desvinculado completamente de ETB?

Sí, intenté conciliar con ellos un acuerdo pero me dijeron que si tomaba la decisión de irme a TVE, como tenía en ETB una tira diaria, no les parecía bien o sería raro para ellos seguir. Pero aún así estoy muy agradecido con la oportunidad que me dieron y de todo lo que aprendí allí.

¿Te gusta el género de los concursos televisivos?

Desde crío, a mí los concursos me han encantado, de 'El tiempo es oro' al 'Un, dos, tres... Responda otra vez', o un programa mítico o gran formato como 'El precio justo'. En mi casa los concursos nos han molado mucho, mis padres siempre han visto muchos como 'Saber y ganar', lo ven de manera continúa. 'Boom' lo han seguido siempre y ver a Erundino en este proyecto les hacía mucha ilusión.

He seguido mucho a Christian Gálvez en 'Pasapalabra'

Yo he visto muchísimo 'Pasapalabra', de hecho mi hijo mayor aprendió un poco a identificar letras y cada vez que ganaba alguno el bote empatizábamos un montón con ellos. Tengo algún vídeo grabado de cuando Fran ganó el bote y mis hijos están saltando por el sofá. He sido mucho de concursos y siempre me han encantado, es un formato que me fascina y cuando me dieron esta oportunidad pensé "vaya pedazo de concurso".

El equipo de 'El cazador' junto a los directivos de Mediacrest

¿Era uno de tus objetivos acabar presentando un concurso?

No suelo ponerme objetivos en la vida, soy de tener los pies en la tierra y hacer lo que hago al 100%. No me he imaginado nunca presentando concursos.

¿Tienes algún presentador de concursos como referencia?

Tengo muchísimo respeto y cariño a muchos presentadores pero a Christian Gálvez le he seguido mucho en 'Pasapalabra'. Me gustaría tener la cara de Jordi Hurtado, Carlos Sobera me encanta y además le conozco en persona, es un tío fascinante, empático. Me gusta Jorge Javier Vázquez por los años que he estado trabajando con él.

Desde que me fui de 'Sálvame' estoy compitiendo con ellos todo el rato

Llevaba tres años compitiendo contra ellos y 'Sálvame' en Euskadi se ve mucho. Desde que me fui, estoy compitiendo con ellos todo el rato. Siempre pienso que hay espacio para otras cosas, yo respeto y quiero mucho a la gente de 'Sálvame', sé que hacen un programazo y supongo que durará mucho. Pero también tenemos derecho de meter nuestra patita en otro sitio con productos que son maravillosos.

Me he enamorado del formato, me he enamorado de los cazadores que son gente humana maravillosa y me he enamorado de algunos concursantes. Me he reído mucho y me lo he pasado teta grabándolo. Nos lo pasamos todos bien, doce horas grabando pero en la hora once te descojonabas con un concursante gracioso. Lo hemos pasado tan bien haciéndolo que queremos seguir pasándolo bien.

Mis padres me hablaban de Los Lobos como si fueran dioses

Desde el principio les he tenido mucho respeto, a Paz y a Lilit las conocía de haberlas visto mucho. A Erundino le había visto menos pero mis padres me hablaban de Los Lobos como si fueran dioses y me daba respeto. A Ruth es a la que menos conocía pero sí sabía quién era, mis padres la conocían perfectamente de 'Saber y ganar'. Al principio me daba mucha impresión, pero lo más acojonante es verles en acción, es la hostia.

No doy crédito a todo el conocimiento que tienen y toda su capacidad deductiva para responder a ciertas cosas. A veces miro la pregunta y digo "no sé qué estoy preguntando", y que sepan la respuesta es en plan "¿quién coño lo sabe?". Hay concursantes que tienen un nivel acojonante. Ha habido duelos que han sido maravillosos porque ellos tenían que poner el 100%, pero el concursante también tenía un 100% muy bueno. Ha habido luchas titánicas entre ellos. También ha habido días muy divertidos o concursantes que no son tan buenos o gente que se bloquea por los nervios. Algunas veces les comentaba "no escuchas ni la pregunta", pero decían "paso, paso".

¿Hasta qué punto te planteabas si sabías una pregunta o no?

Siempre que juego en la fase dos, la de misma pregunta con tres opciones, nunca sé la respuesta. Además dije que no quiero saber la respuesta y, a veces, he metido la pata. Estoy más del lado del concursante por decirlo. Los cazadores son enciclopedias y yo lo que quiero que los concursantes estén tranquilos. Vamos deduciendo los dos, por aquí o por allá igual es la buena y luego no lo es. He aprendido un montón y creo que en esto no podría concursar, es una pasada el nivel de conocimiento que tienen y el nivel de estudio y lo competitivos que son son. De verdad que se picaban, si pierden se pican y les decía "pero tranquilo no pasa nada, no siempre vas a ganar".

Ion Aramendi junto a los cuatro cazadores del programa: Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan

He recibido felicitaciones de miembros de 'Sálvame' y Carmen Alcayde

Sí, he recibido felicitaciones de miembros de 'Sálvame' tanto del equipo como de Lydia Lozano. A través de redes sociales de todo, Carmen Alcayde o gente que está en ese universo. Creo que están muy contentos con el paso que he dado.

¿A quién de ellos le pondrías para que se enfrentase con alguno de estos cazadores?

Creo que Kiko Matamoros es el que tiene más cultura, sabe mucho de actualidad, también de deportes o de música. Creo que Matamoros sería el mejor concursante o Kiko Hernández. Tal vez Lydia Lozano no, pero es muy maja y vendría a divertirse.

¿Has visto otras versiones de 'El cazador'?

Sí, he visto la inglesa, la australiana y la americana. He visto todas y son diferentes. El presentador tiene un punto distinto y también va un poco en el rollo. Aquí no podríamos hacer la misma versión literal, yo no soy un presentador tan frío, con la ironía que tienen ellos, soy más cercano y más de tocar. Incluso los cazadores no son gente que viene solo a cazarte y el resto le da igual, son gente humana y el plus que tiene la versión española es eso, esa versión españolizada y más humana. Somos más de reírnos y de hablar, igual las otras versiones están más encorsetadas. El concurso es el que es, yo lo único que hago es que el formato funcione porque es el importante, no soy el importante en esto. El concursante, el cazador y el concurso es lo importante, yo tengo que estar en medio sin molestar, intentando apoyar al concursante y también apoyando a los cazadores.

Ion Aramendi en la presentación de 'El cazador'

¿Crees que funcionará igual de bien 'El cazador' en España como está funcionando la británica, 'The chase'?

Todos tenemos un pálpito, desde el regidor, el público, concursantes que han estado en otros concursos. Les preguntaba a todos ellos su experiencia en proyectos y me decían este formato es cojonudo para alguien que le gusten los concursos, es cojonudo para alguien que esté en casa y quiera estar entretenido. Tenemos el pálpito todos, en la productora y en el equipo, por eso nos hemos enamorado. Estamos haciendo algo que puede ser grande, tenemos una confianza brutal.

La verdad es que me he manejado bien, al final es un poco como tirarte a la piscina

Una de las cosas que más me acojonaba era leer bien, leer muy rápido todas las preguntas que puedas en un minuto. La verdad es que me he manejado bien, al final es un poco como tirarte a la piscina. Algún día me he puesto algo para que la dicción sea mejor. Había días que eran ya las ocho de la tarde, después de llevar tres programas, en el cuarto donde de repente tenías que decir Pepino el Breve y te salía trabado. He intentado que siempre se me entendiese claro y creo que lo hemos conseguido.