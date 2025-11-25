España gana dos Premios Emmy Internacionales: Oriol Pla y el documental '#SeAcabó' sobre el caso Rubiales

Por Sergio Navarro | |

España está de enhorabuena tras la celebración de la gala de los Premios Emmy Internacionales de 2025. Si el país contaba con cuatro estatuillas (aunque solo optaba a tres porque dos eran en la misma categoría), ha logrado alzarse con dos: a mejor actor y a mejor documental deportivo.

Oriol Pla se hace con el Premio Emmy Internacional a Mejor Actor por su papel en 'Yo, adicto', imponiéndose a las interpretaciones de Diego Vásquez por 'Cien años de soledad', David Mitchell por 'In ludwig' y Diljit Dosanjh por 'Amar Singh Chamkila'. Por este papel, Pla ya había conseguido el Premio Feroz a mejor actor protagonista y había estado nominado en los Premios Forqué.

Oriol Pla, recogiendo su premio Emmy Internacional como Mejor Actor por 'Yo, adicto'

El segundo Emmy de la noche para España lo consigue en la categoría de Mejor documental deportivo. '#SeAcabó', que pone como protagonistas a las futbolistas de la Selección española tras ganar el Mundial y el caso Rubiales. De hecho, el título internacional de este documental es "It's all over: The kiss that changed Spanish football'.

Imagen del documental '#SeAcabó'

España cuenta con siete Emmy Internacionales

En la categoría de Mejor Telenovela, España. Sin embargo, ni ' Regreso a Las Sabinas ', de Disney+, ni ' Valle Salvaje ', de Televisión Española, consiguieron hacerse con la estatuilla, que cayó en manos de la telenovela turca Deha.

Estos dos premios que acaba de conseguir España elevan el número de Emmys que tienen producciones españolas a siete. En la edición anterior se hizo con el premio 'La promesa' como Mejor telenovela y 'Punt de no retorn' para Mejor serie documental. Anteriormente, 'La cabina' ganó en la categoría de Artes Populares en 1973, 'Polseres vermelles' se hizo con el de mejor serie infantil en 2014, y 'La Casa de Papel' fue la mejor serie de drama en 2018.