Por fin llegó el esperado día. 'Los misterios de Laura' regresó el 13 de enero con muchísimas expectativas e ilusión por parte de los seguidores. Desde el año 2014 están esperando a que volviese esta serie de TVE y ha sido a comienzos de 2022 cuando ha llegado la TV Movie titulada 'El misterio del asesino inesperado'. Todo arranca con Laura fuera del Cuerpo de Policía, habiendo comenzado una nueva vida a las afueras.

Si embargo, un caso le hace volver al trabajo, tanto para investigar como para defenderse de la acusación, pues es la principal sospechosa del crimen. Durante el especial conocemos dos casos intercalados que poco a poco descubrimos que tienen más cosas en común de lo que parecía. Por un lado, conocemos uno al uso y, por otro, qué ha sido de los protagonistas en todo este tiempo y cómo han llegado al punto en el que están ahora. Por supuesto, la entrega ha tenido multitud de comentarios en redes sociales destacando los grandes momentos.

