Telecinco ha dado comienzo a la edición 21ª de 'Supervivientes', el reality por excelencia de la principal cadena de Mediaset donde numerosas personas del mundo del espectáculo se dan cita con el fin de ganar el ansiado premio. Este año, que contaba con rostros conocidos como Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra o Anabel Pantoja, también se sumaban otros no tan populares como Yulen Pereira o Ignacio de Borbón, lo que iba a derivar, en principio, en un mayor o menor interés por parte de algunos espectadores.

Desi Rodríguez, Minutos antes de lanzarse del helicóptero

Las redes sociales aprobaron, por lo general, la gala de estreno de esta edición del concurso, que regresaba a la televisión por un año más. Los aplausos no solo venían por el casting, que finalmente acabó gustando, sino también por algunos cambios que se habían producido en el funcionamiento de la gala con respecto a otros años. De este modo, muchos admitieron no haber confiado en el regreso del reality, pero que, para su sorpresa, se estaban riendo mucho más de lo que pensaban. No obstante, algunos no dieron una oportunidad al espacio de Bulldog TV, culpando de ello a los participantes.

Por otro lado, muchos compararon la enorme mejoría frente a otros productos de la cadena como 'Secret Story: La casa de los secretos' o, incluso, 'La casa fuerte', reconociendo que este provocaba que la gente estuviera mucho más enganchada. Los espectadores, por su parte, no dudaron en felicitar al espacio por lo que habían organizado aquella noche.

La persona que ha hecho el casting de #supervivientes2022 sabiendo que ha hecho el mejor casting en años de una edición de cualquier reality. #SVGala1. pic.twitter.com/kDWf69YeQb — Silvia Prendes (@SilviaPrendes) April 21, 2022

He leído que hacía mucho que no disfrutaban viendo una gala completa de un reallity y coincido



Los saltos todos estaban súper entregados, el casting me gusta hay un poco de todo



Y bueno que yo lo quiero saber todo de Yulen #SVGala1 — Fatiii_8M????? (@Faatiimiiy) April 21, 2022

Solo hay 3 que me gustan, que horror #SVGala1 — Gui (@Guglie_13) April 21, 2022

Sinceramente la primera gala un servicio y el casting me gusta. #SVGala1 — Jorge ???????? (@jorgefenizz) April 21, 2022

Conozco menos de la mitad de los concursante que van, no los he visto en mi vida. #supervivientes2022 #SVGala1 pic.twitter.com/QlVp0oqnx3 — LoQueVeo (@LoQueVeo7) April 21, 2022

Lo que me estoy riendo... Y no daba un duro por esta edición ???????? #SVGala1 #Supervivientes2022 — Da Al (@thiskenter) April 21, 2022

pues la primera gala de Supervivientes me ha gustado mucho la verdad, ya era hora de que hicieran las cosas bien (quitando el fallo que han hecho en el juego con Dessy), no como en Secret Story que todo lo hacían mal. #SVGala1 #Supervivientes2022 — Biel Ramos (@biel_ramosss) April 22, 2022

España después del SI al casting de esta edición y el salseo y momentazos que nos han dado en la primera gala #Supervivientes2022 #SVGala1 pic.twitter.com/JPqJETrJRr — FinanFir (@FinanFir) April 22, 2022

Hace mucho tiempo que no me reía tanto en una primera gala de #Supervivientes2022 #SVGala1 con el duelo de titanes de Charo y Juan, es como si estuviese viendo una película a cámara lenta para saber quien gana la partida. Que risas por favor, sigo en bucle — Eric ?????????????????????????? (@eric00fer) April 22, 2022

Un sentimiento general

Sin duda alguna, las galas de 'Supervivientes' consiguen tener una dinámica que ningún otro reality puede crear: los saltos en helicóptero, las pruebas y las diferentes islas hacen del concurso un entorno especial donde querer mirar cómo las distintas personas de la farándula que participan intentan ser los mejores sobreviviendo.