Telecinco emitió la primera gala de 'Supervivientes 2022' el jueves 21 de abril, en la que Jorge Javier Vázquez volvió a situarse al frente del programa un año más. Una ocasión en la que, con la anterior participación de Anabel Pantoja en el reality muy presente, la organización mostró una "cuenta atrás" para saber si la sevillana conseguiría o no superar el tiempo que había pasado en el programa. Por ello, la concursante no dudó en realizar una promesa ante la audiencia que dejaba clara sus intenciones de seguir en el reality lo máximo posible.

Anabel Pantoja, nada contenta cuando Jorge Javier recuerda su abandono previo de 'Supervivientes'

"Mi querida Anabel: esta es tu segunda oportunidad en Honduras. Por si no lo recuerdas, tu primera experiencia duró exactamente catorce días, una hora y veintisiete minutos", dedicó Vázquez a Pantoja en un momento de la gala, provocando que la concursante se pusiera seria ante la mención de su anterior participación en el reality de supervivivencia. "Para simplificarlo: 337 horas y veintisiete minutos", recalcó el presentador.

"No es que no nos fiemos de ti, que también, es solo por prevenir: vamos a poner en marcha una cuenta atrás para ver cuánto aguantas este año en el concurso", anunció el catalán, momento en el que el programa mostró un rótulo con la cifra que había mencionado anteriormente. "La coletilla ya de 'cuánto vas a aguantar, cuándo abandonas'... no voy a abandonar", protestó la sevillana, que enseguida aseguró que "voy a cerrar la palapa con Lara, ¿vale? Si el público quiere, claro".

"Voy a por las últimas"

"¿Será capaz de superar su récord de permanencia? Si lo consigues, te daremos una grandísima sorpresa", prometía entonces Vázquez, despertando alegría en su compañera. "Ay, pues me quedo, te lo aseguro. Un minuto más, o tres horas más, pero me quedo. Voy a por las últimas", declaraba Pantoja, entusiasmada. "Imagínate, cuando lleves cuatro semanas, que te lleven unos manolitos", la animaba el catalán, ante lo que la sevillana le pidió que "no los menciones, Jorge, que los he echado de menos". "Pero solo los de chocolate, y el pack de dieciséis", matizaba Pantoja, con humor.