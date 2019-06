'Espejo público' se despide de Blanca Basiano, la reportera más "pesada" y combativa contra el independentismo

Desde que comenzase el conflicto territorial en Cataluña, muchas han sido las tensiones entre la prensa nacional española y las fuerzas independentistas. Algunas de ellas las ha protagonizado la reportera Blanca Basiano, que ha cubierto buena parte de los momentos cumbre del procés desde Barcelona y ha incomodado a algunos de sus impulsores. Ahora, todos esos líderes políticos nacionalistas respirarán más tranquilos, puesto que la reportera abandona la televisión.

Susanna Griso se despide de Blanca Basiano en 'Espejo público'

Así lo ha dejado ver Susanna Griso en 'Espejo público', durante una conexión con la periodista en la que se despidió de una forma más cariñosa y definitiva que de costumbre. "Sé que empiezas una nueva etapa personal y profesional", revelaba la conductora del magazine de Antena 3, que homenajeaba a su reportera: "Te respeto muchísimo, como compañera y como persona, y estoy convencida de que, estés donde estés, vas a realizar el mejor trabajo".

"Me vais a hacer llorar", afirmaba, muy emocionada, Blanca Basiano, que también devolvía el elogio a la presentadora: "Han sido unos años maravillosos aquí, y he aprendido, y sigo aprendiendo, con los mejores". Del mismo modo, fue elogiosa fue con la periodista saliente Sandra Golpe, ya que Basiano trabajaba también para los informativos de la cadena: "Muchísima buena suerte en esta nueva etapa y abrazos de parte de todo 'Antena 3 Noticias', que te queremos mucho".

Incómoda con los independentistas

Volviendo a la despedida que le dedicó Susanna Griso, al introducirla afirmó que su enviada a Barcelona "no es una palmera del independentismo, y eso a veces no gusta a sus interlocutores". No en vano, la reportera ha generado tensiones entre las filas catalanistas, como en ciertas conexiones desde manifestaciones, en las que su labor era entorpecida entre gritos de "prensa española, manipuladora"; o cuando la portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, se negó a contestar en castellano a sus preguntas por ser una repetición de lo que ya se había dicho en catalán.

El último de estos episodios se dio ante la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, a quien no gustaron las preguntas de la reportera, como evidenció un micro abierto. "Qué desagradable, la periodista aquella", afirmó la líder independentista, pensando que nadie la escuchaba, con lo que añadió: "¿De qué medio era? La morena, la española esta. Qué pesada, qué pesada. No te voy a dar el titular que quieres, borde".

Vuelve a casa

Un duro tratamiento para con la enviada a Cataluña que no tiene que ver con su salida de la televisión, como quiso recalcar también en directo Susanna Griso. Según confesó la propia Blanca Basiano, la periodista va a ocupar un nuevo puesto en Pamplona, de donde es originaria y a donde desembarca desde Barcelona para estar "cerca de la familia".