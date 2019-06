Miguel Ángel Revilla sobre el juicio del procés: "Mientras no se cambie la ley, hay que acatarla"

Miguel Ángel Revilla volvió a 'El hormiguero' tras convertirse en el ganador de las elecciones en Cantabria para hablar de la actualidad con Pablo Motos. Una visita en la que el político no dudó en dar su opinión sobre el juicio del procés, entre otros asuntos, además de la polémica surgida en torno a las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública española.

Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla en 'El hormiguero'

El presentador quiso conocer la opinión del cántabro sobre el cambio que había hecho la acusación en el juicio del procés, de "rebelión" a "sedición", antes de que Pedro Sánchez se convirtiera en Presidente del Gobierno. "Creo que él sí que intentó dulcificar un poco la posible condena, moviendo lo que él puede mover", reconoció Revilla, haciendo referencia a los abogados del Estado, antes de tranquilizar a Motos y afirmar que "había un tío" en el juicio "que no se casaba con nadie": Manuel Marchena. "Ya le puede llamar Pedro o Juan, que él va a aplicar la Ley. No tengas ninguna duda", afirmó el político, que añadió que "tenía una trayectoria profesional impecable" en ese aspecto.

"Va a haber gente a la que le parezca que la ley es muy dura. Y a lo mejor yo estoy de acuerdo, cambiémosla. Pero mientras no se cambie, un ciudadano tiene que acatarla, y más si es cargo público", afirmó el invitado. "Todos podemos tener la tentación de saltárnosla. A mí hay cosas que no me gustan, todos los días. Usted trabaje para cambiar la ley. Una vez que se cambie, de acuerdo", defendió el político, quien señaló que, mientras tanto, "protestaran lo que quisieran", pero que "estábamos en un Estado de derecho". "A veces tenemos la impresión de que España es un país de chichinabo y nos estamos destruyendo a nosotros mismos", declaró Revilla.

Pura actualidad

Miguel Ángel Revilla le regaló a Pablo Motos un pin con forma de corazón, con los colores de la bandera de Cantabria. "Esto no se vende. Un corazón no se puede vender, se dona", señaló el político, mientras el presentador se ponía el pin en la chaqueta. "Frente al lazo amarillo que separa, con todo el respeto a quien lo lleve, este es un corazón que une", recalcó el cántabro, antes de admitir que "hacía zapping cada vez que veía una tertulia" sobre Cataluña. Revilla también tuvo ocasión de calificar a Donald Trump como un "desastre para la humanidad" que "no aguantaríamos en España" y reconoció incluso que, con el tiempo, "le había cogido afecto" a Mariano Rajoy.

"Puede que fuera injusto con él, porque tiene una cosa buena: se ha ido y no habla, como Aznar o González, que no callan", confesó el cántabro. Además, el político declaró que "le había molestado" que "se pusiera a parir" a Amancio Ortega tras las donaciones que había hecho a la sanidad pública. "Creo que Podemos ha pagado cara esa opinión", señaló Pablo Motos, mientras que el cántabro se mostró agradecido por las donaciones que el empresario había invertido en Valdecilla, con las que habían adquirido máquinas para tratar el cáncer. "Gracias y mándeme más", declaró el político, tajante.