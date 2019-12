Elena, madre de Adara y Hugo Sierra, enfrentados en 'GH VIP 7': "Como me nombres en una revista, te demandaré"

La noche del jueves 5 de diciembre, ante la posible expulsión de Adara Molinero como última concursante nominada ante Estela Grande, 'GH VIP 7' aprovechó la decimocuarta gala de la edición para reunir a Molinero con Gianmarco Onestini y Hugo Sierra. Dos encuentros muy diferentes, tras los cuales ambos se dirigieron a plató, donde acabaron saltando chispas entre la madre de la concursante, Elena, y Sierra, tras la salvación de Molinero.

Elena y Hugo Sierra se enzarzan en una disputa en 'GH VIP 7'

Antes de la gran noticia, Jordi González conversó con la madre de Adara, a raíz de la entrevista que Sierra había concedido a una revista para hablar de la demanda que había interpuesto por la custodia de su hijo. Una conversación en la que el ganador de 'GH Revolution' cargó contra Elena. "Dijo que yo no quería ser abuela y cosas que no le voy a dar importancia porque me parece hasta infantil", recordó la defensora de la concursante, quien planteó si Sierra había accedido a ver a su hija a cambio de dinero, un tiempo antes de que el aludido llegara a plató y se conociera la salvación de Molinero.

"A ti, Elena, ¿por qué te sienta tan mal que Adara se haya salvado? Estás como seria", observó el presentador, ante lo que Elena confesó que "para mí son más importantes otras cosas". "¿Te incomoda que esté Hugo en plató?", planteó González, algo que ella descartó enseguida. "Esperaba que al menos me saludara, pero si no le ha salido...", lanzó la madre de Adara, desatando la disputa con el padre de su nieto. "No sé por qué, desde hace un tiempo tiene tendencia a atacarme", recriminó Sierra, ante lo que Elena le instó a que no fuera "por ahí". "Siempre queriendo dejarme mal. ¿Qué interés había en si yo iba allí cobrando o no? ¿Por qué lo tuviste que sacar?", prosiguió el uruguayo. "No voy a entrar y te voy a decir una cosa: como vuelvas a nombrarme en una revista, te voy a demandar. ¿Te queda claro?", saltó entonces Elena, a quien Sierra animó a demandarlo.

Una cantidad "simbólica" por su visita

"Haz lo que tú quieras. Cada vez que abres la boca, es para decir cosas feas de mí", insistió Hugo, antes de señalar ante la madre de Adara que había recibido una cantidad "simbólica" por ir a ver a la concursante, que pretendía donar. "En el primer momento en el que dijiste que hablaste con Dinio sobre una cosa muy íntima de mi hija, a mí ya me lo dijiste todo, ¿te queda claro?", le echó en cara Elena, quien añadió que sabía "perfectamente a quien se lo decías", algo que el uruguayo calificó de "populismo barato".

"No es populismo. Si lo hubiera querido, hubiera contado... tela, lo que hubiera contado", señaló la madre de Molinero, tras lo cual Sierra señaló que había demostrado "que a tu hija jamás le haría daño" con su visita en la casa. "A ver si es verdad, porque ya estaré yo aquí", prometió Elena. "A ti no me interesa demostrarte nada", replicó el uruguayo, tras lo cual la defensora de Adara le echó en cara que hubiera "conseguido lo que querías, que era esto", dando por zanjada la disputa.