Estela Grande y Oriana Marzoli "llegaron a las manos", según Kiko Matamoros

Los concursantes de 'GH VIP 7' se olvidan de que hay cámaras grabando las 24 horas del día y se abren a contar aspectos de su vida privada que se desconocen. Las chicas estaban en el comedor de la casa de Guadalix y Estela Grande destapó un flirteo entre su marido y Oriana Marzoli. Tras ver estas imágenes en 'Sábado deluxe', Kiko Matamoros aseguró que las dos se encontraron en una discoteca y "llegaron a las manos".

Oriana Marzoli y Estela Grande

Alba Carrillo, Noemí Salazar y Estela estaban de confesiones mientras comían y de repente salió el nombre de Oriana en la conversación. La modelo no quiso contar qué es lo que le pasó con la extronista pero sus compañeras querían saberlo y empezaron a especular hasta que la concursante confesó. "Se han escrito hace mucho, no sé que le contestó (Diego Matamoros) porque no lo he leído pero muchas veces no hace falta leer cosas", contó Estela.

Alba se sumó a airear los ligues de la exconcursante de 'Amor a prueba' y confesó que también le había escrito a su novio Santi Burgoa. "Pasa por tener maridos guapos, no puedes pretender estar casada con Diego Matamoros, que mide 1'90 y es un tiarrón, y que no le escriban", dijo la ex de Fonsi Nieto. Ante esta confesión, Kiko Matamoros aseguró que Estela es "muy celosa" y destapó el encontronazo entre ambas pero dijo que "eso no quiere decir que mi niño haya consumado con Oriana".

La historia de Diego Matamoros y Lola Ortíz

Lola Ortiz se sentó previamente en 'Sábado deluxe' para contar que había mantenido relaciones sexuales con Diego Matamoros mientras Estela estaba dentro de la casa. Ella lo negó en un primer momento tras salir a la luz un vídeo donde se podía ver a los dos muy pegados en una discoteca, pero finalmente decidió confesarlo. Ante esta acusación de haberle sido infiel a su mujer, Diego demandó a la extronista y ésta decidió hacer lo mismo, según informó Pepe del Real en 'El programa de Ana Rosa'.